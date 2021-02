Domače poljane lahko v tem kolu pričakujemo odtajane, kakšno je v tem primeru igrišče v Šiški, pa tudi že vemo. Blizu San Siru v najbolj slavnih letih. Bravo gosti Koper, ki kot da je z zimskega premora prišel razglašen. In ne zdi se, da ga bo Vanoli uglasil v enem tednu. Po drugi strani pa je pričakovati, da bo rumene postavil zaprto. Vsaj 1,49 vreden dvojni znak na domačine in prej manj kot več golov. Maribor doma pričakuje Celje. Nekaj »ne diha« pri Mariborčanih, enako pri Celjanih. Lahko bi bil to tudi nov remi v Ljudskem vrtu, a predvsem se zdi smiselno pričakovati, da bosta zadeli obe ekipi. Mura doma pričakuje Gorico. Šimundža je sicer menil, da bi si v derbiju z Olimpijo zaslužili remi, kar pa se zdi bolj poskus tolažbe. Dobili so lekcijo, po kateri je vprašljivo, kako se bodo pobrali. Kajti Gorica spada med pozitivnejša presenečenja pomladanskega nadaljevanja prvenstva, vseeno pa ima še vedno razpisan izjemen 2,40 vreden dvojni znak v svoj prid. Zadnji dve odigrani tekmi ni bilo veliko golov in lahko bi se »razpištoljili« tokrat.

Domžale, ki so po zmagi v Celju v polnem naletu, pričakujejo Tabor, ki pa, vemo, zna pičiti vedno in kogar koli. Oba gol za kvoto 1,82 se zato zdi osnovna stava v tej tekmi, posledično verjetno tudi več golov in zmaga Domžal. In na koncu pravzaprav posladek. Aluminij, ki pod vodstvom Oskarja Drobneta, enega najboljših napadalcev slovenske lige nekoč, kaže znake okrevanja, pričakuje Olimpijo. V katero je prestopil Ante Čorić. Težko se je spomniti, da bi v slovensko ligo kdaj prišel igrat tako navdušujoč tehničar. Seveda je Olimpija favorit, čeravno stavniška kvota na njeno zmago ni povsem prepričljivo nizka, ampak 1,75. V Kidričevem se pričakuje blaten odpor, vendar pa tudi Đorđe Ivanović ni balerina, ki bi ne poznala blata. Težka tekma. Lahko bi bil tudi polčas remi, po drugi strani pa tudi goli na obeh straneh. V območju kombinirane stave na oba gol in zmago Olimpije, za kar je na voljo kvota 3,55.