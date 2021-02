Kmalu za tem, ko je ljubljanska mestna občina junija 2016 sredi noči na območje nekdanje tovarne koles Rog poslala gradbince v spremstvu varnostnikov z navodili, naj začnejo gradbena dela, a je bila zaradi upora uporabnikov Avtonomna tovarne (AT) Rog pri tem neuspešna, je pročelje Roga dobilo enega bolj znanih grafitov. Svetovno znani grafitar Blu je konec junija 2016 na notranji fasadi tovarne, tik pod napisom Rog, naslikal veliko roza-rdečo pištolo s številnimi drobnimi motivi.

Različni predmeti, upodobljeni znotraj pištole, na primer kitara, pisala, mikrofon in orodje, predstavljajo številne aktivnosti, ki potekajo oziroma so še do nedavnega potekale v Rogu. Rogovci so odločitev Bluja, da z grafitom prekrije fasado Roga, že pred petimi leti označili kot umetnikovo »gesto podpore avtonomni coni« in pojasnili, da izbrani motiv prikazuje »mnogoterost bojev za ljubljansko avtonomno cono«.

Grafit bo »izrinila« novogradnja

Že leta 2016 so nekateri poznavalci grafitarske umetnosti ugibali, ali bo nekdanjo tovarno ob Trubarjevi cesti zaradi pečata, ki ga je na pročelju pustil mednarodno priznani umetnik, v prihodnje težje porušiti. Zdaj, ko so se gradbinci vrnili na dvorišče Roga in tam že opravljajo nekatera rušitvena dela, na občini pa se tudi že pripravljajo na sanacijo galvane v osrednji tovarniški stavbi, se ponovno postavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo z enim večjih in tudi bolj slavnih grafitov v mestu.

Na ljubljanski mestni občini so pojasnili, da o prihodnosti grafita še razmišljajo, a da ta zagotovo ne bo ostal na pročelju Roga. »S projektom za gradbeno dovoljenje ter izvedbenimi arhitekturnimi načrti je na mestu grafita predvidena novogradnja in odstranitev stene, na kateri se grafit nahaja, zato ohranitev v gradbeno-tehničnem smislu na trenutni lokaciji ni izvedljiva,« so pojasnili na občini. Dodali so, da razmišljajo o prezentaciji grafita, ki ne bo »in situ«, torej ne na obstoječi lokaciji. Ali se bodo odločili za preselitev grafita drugam, bo najbrž odvisno predvsem od denarja. Na občini so izračunali, da bi jih odstranitev grafita in njegova ponovna postavitev na drugi lokaciji stala več kot 90.000 evrov. »Glede smiselnosti ohranitve grafita na drugi lokaciji bomo še pridobili mnenje strokovnjakov, ki se ukvarjajo z grafitarsko umetnostjo,« so še sporočili z občine.

Omenjeni Blujev grafit pa ni edini, s katerim se je kakšen umetnik podpisal na zidove Roga. Kot je v prispevku Grafiti kot vizualni simbol teritorialnih reprezentacij v Rogu zapisala Helena Konda, so se prvi grafiti na stenah Roga začeli pojavljati že kmalu po zaprtju tovarne leta 1991. »Med zainteresiranimi uporabniki so bili že v zgodnji fazi zasedbe tudi grafitarji, ki so jih pritegnile številne prazne stene zapuščenega kompleksa in obzidja, idealnega za grafitiranje. Rog je zadihal in zacvetel v pravem bogastvu grafitov, street arta in drugih oblik umetnosti in aktivizma,« je zapisala avtorica in dodala, da so se tudi na poskuse izselitve iz Roga nekateri umetniki odzvali z grafiti. »Javnosti najbolj poznani so grafiti, nastali prav v poznospomladanskih in zgodnjepoletnih mesecih 2016, ki kot udarni napisi sporočajo gesla za ohranitev Roga,« je zapisala Helena Konda in ob Blujevem muralu pištole med drugim izpostavila še napisa »Neomejen Rog trajanja« in »Roga ne damo«.