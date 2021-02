Daniil Medvedjev nadaljuje zmagoviti niz, ki se je podaljšal na 20 zaporednih zmag. Rus je v polfinalu OP Avstralije v tenisu presenetljivo gladko premagal Stefanosa Cicipasa. Grku je četrtfinalna zmaga proti Rafaelu Nadalu vzela preveč moči, da bi bil enakovrednejši tekmec, čeprav je imel izdatno premoč s tribun. Moški finale bo jutri ob 9.30 po srednjeevropskem času, najprej pa bosta danes ob isti uri v ženskem finalu prekrižali loparja Naomi Osaka in Jennifer Brady. Japonka in Američanka sta se nazadnje pomerili v polfinalu OP ZDA, kjer je bila v treh nizih boljša kasnejša zmagovalka Naomi Osaka, sicer zmagovalka treh turnirjev za grand slam.

»Ko sem v prvem nizu videl, da ima Stefanos težke noge, sem dobil dodatno samozavest. Igral sem zelo dobro, malce pa sem bil prestrašen v tretjem nizu, ko se je tekmec vrnil v igro. A sem v najtežjih trenutkih vselej zadel servis tja, kamor sem želel,« je po zmagi Jimu Courierju povedal Daniil Medvedjev. »Nimam odgovora na vprašanje, zakaj sem tako uspešen. Vem le, da trdo garam. Bi si pa želel, da zmagoviti niz še malce podaljšam. V finalu bom igral proti igralcu, ki v karieri še ni izgubil finala OP Avstralije, ki ima na računu osem zmag in ki je številka ena na svetu. Ko sem predlani z Nadalom izgubil tesen dvoboj v finalu v New Yorku, sem dobil veliko izkušenj. Tudi v nedeljo jih bom, ne glede na razplet. Veselim se dvoboja z Novakom Đokovićem. Zavedam pa se, da bom moral pokazati nekaj več, če želim spisati zgodovino,« razlaga 25-letni Rus.

V zmagovitem nizu 20 zaporednih zmag je moč Medvedjeva občutil tudi Đoković. Mlajši tekmec ga je konec lanskega leta na sklepnem teniškem mastersu v Londonu premagal gladko s 6:3, 6:3. »Vesel sem, da se ob koncu počutim najbolje. To me navdaja z optimizmom, zato se veselim novega izziva,« odločno sporoča Novak Đoković. Ne gre dvomiti, da Đoković filigransko natančno ve, kaj mora storiti za osvojitev 18. turnirja največje četverice. Navsezadnje je dal odlične nasvete prijatelju in vadbenemu partnerju Filipu Krajinoviću, ki je v Avstraliji edini vzel niz Daniilu Medvedjevu (v osmini finala celo dva).