Slovenske skakalke so s tretjim mestom Nike Križnar na tekmi v Rasnovu v Romuniji dosegle že deseto uvrstitev na stopničke na tekmah svetovnega pokala v letošnji sezoni. Križnarjeva je tudi obdržala rumeno majico s petimi točkami prednosti pred včerajšnjo zmagovalko, Japonko Saro Takanaši, ki je na najvišji stopnički odra za zmagovalke stala že 60. »Bolj sem zadovoljna z uvrstitvijo kot s skoki. Ker je manjkalo sproščenosti, so bili skoki slabši kot v četrtek. Imela sem tudi malo manj sreče z vetrom, a sem pokazala, da sem konkurenčna, in obdržala rumeno majico,« je povedala Nika Križnar, ki je bila po prvi seriji peta.

Ema Klinec je bila četrta, Jerneja Brecl 12., Špela Rogelj 19., Urša Bogataj 20. in Katra Komar 27. »Dosegli smo super ekipni rezultat. Glede na to, da je bilo precej vetra, smo imeli kar nekaj smole v odločilnih trenutkih. Ekipno smo močni in pri tem moramo ostati,« je izpostavil glavni trener Zoran Zupančič po generalki za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki se bo začelo v sredo v Oberstdorfu.

Na tekmi moških, ki se je v finalu spremenila v pravi kaos, je v nekoliko okrnjeni konkurenci drugič v sezoni zmagal Japonec Rjoju Kobajaši. Vse je kazalo na dvanajsto zmago v sezoni Norvežana Halvorja Egnarja Graneruda, saj je imel najboljši izkupiček točk, a bil po tekmi diskvalificiran zaradi neustreznega dresa. Enaka usoda je doletela tudi njegovega prvega zasledovalca v skupnem seštevku, Nemca Markusa Eisenbichlerja, zato sta tekmo končala na repu trideseterice. Če bi Granerud včeraj zmagal, bi si že zagotovil veliki kristalni globus. V odsotnosti Laniška, Pavlovčiča, Petra in Domna Prevca, ki trenirajo v Planici, so vsi štirje Slovenci osvojili točke, a niso bili v ospredju. Žiga Jelar je bil 15. Cene Prevc 17. – uvrstila sta se v ekipo za svetovno prvenstvo – Tilen Bartol 25. in Jernej Presečnik 28., s čimer je že ob debiju na tekmah svetovnega pokala prišel do prvih treh točk. V Rasnovu bo danes ob 9.45 še tekma mešanih ekip.