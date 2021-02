Ris Maks, ki so ga lani preselili iz Slovaške na območje Notranjske, kjer so ga novembra izpustili, je prava atrakcija. V začetku decembra se je z Menišije odpravil proti Gorenjski, na območje Spodnjih Bohinjskih gora, potem pa je pot po poročanju opazovalcev nadaljeval naprej proti Kranjski Gori. »Nato se je Maks spet vrnil na območje Triglavskega narodnega parka in tudi tokrat si je izbral zanimivo pot – kar okrog Bohinjskega jezera,« opisujejo risovo pot sodelavci projekta doseljevanja risov.

»Območje Gorenjske in severne Primorske je zaradi povezovalne lege z drugimi populacijami v Evropi izrednega pomena, zato smo še posebno veseli, da lahko sodelujemo z lokalno lovsko družino in TNP,« meni vodja projekta LIFE Lynx Rok Černe iz ZGS. »Naravi bomo povrnili življenje, ki je v preteklosti izginilo. Trdno sem prepričan, da se Bohinjcem in Gorenjcem risa ni treba prav nič bati, z doselitvijo pa bomo obrnili nov list v poglavju lovstva na Gorenjskem,« dodaja Peter Benedik iz LD Nomenj - Gorjuše.

Kmalu bo ris Maks na tem območju dobil prijatelje. »Na Gorenjsko nameravamo doseliti vsaj pet osebkov, vključno z risom, ki je trenutno še nastanjen v Romuniji,« opisuje Manca Velkavrh z ljubljanske biotehniške fakultete. Doselitev risov na Gorenjsko bo potekala v tesnem sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom (TNP) in Lovsko družino (LD) Nomenj - Gorjuše. »Medtem ko obora čaka na svojega prvega stanovalca, je vloga parka pomembna tudi pri ozaveščanju javnosti in prebivalcev parka. Še bolj odgovorna naloga nas čaka, ko bo ris prišel v oboro in po izpustitvi risa v naravo, saj s tem prevzemamo odgovornost, da risa nikoli več ne izgubimo,« meni Miha Marolt iz omenjenega zavoda. Maja Sever iz Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) dodaja, da bodo prvega risa na Gorenjsko prepeljali, ko bodo opravili vse veterinarske preglede.

Malo verjetno, da bi ga srečali

Bi obiskovalci Bohinja v teh dneh lahko naleteli na Maksa? »Risi so skrivnostne in samotarske živali, zato je verjetnost zelo majhna,« pravi Velkavrhova. »Risi izredno dobro vidijo in slišijo ter se pred človekom umaknejo. Ne plezajo po drevesih in človek ni njihov plen, zato se ni treba bati, da bi ris skočil nanje. V Sloveniji nimamo zabeleženega nobenega potrjenega primera napada risa na ljudi. Je pa zanimivo, da so tisti, ki so imeli priložnost videti risa v naravi, pogosto omenili, da se risu ni mudilo stran. Očitno se kot mačke pustijo občudovati, nato pa se mirno umaknejo v gozd,« opisuje. Vendar poudarja: »Če bi se le zgodilo, da bi obiskovalci imeli to srečo in srečal risa Maksa, svetujemo, naj ostanejo mirni in si vzamejo trenutek za opazovanje te živali. Take priložnosti ne bodo imeli pogosto.«

Velkavrhova vsem izletnikom v naravi, naj gre za Bohinj ali kakšno drugo območje, svetuje, naj se držijo utrjenih poti in ne hodijo po brezpotju. »Tako bodo risi in druge živali ohranile nekaj skrivnostnosti in miru zase. Na svojo prisotnost jih opozarjamo s pogovorom sobne jakosti in se jim v primeru srečanja ne približujemo. V nobenem primeru prostoživečih živali ne hranimo, da ne povežejo človeka z virom hrane. Kljub temu da lastniki psov radi pustimo svojim ljubljencem, da prosto raziskujejo naokoli, je uporaba povodca za psa v gozdu izkazano spoštovanje do prostoživečih živali, ki jih lahko prisotnost psa zelo vznemiri. Če se zavedamo, da je gozd dom prostoživečih živali in smo v njem gostje, se bomo težko vedli neprimerno,« svetuje.