Hvala vsem pogumnim poslancem

Revolucija gre naprej. Revolucija se ni ustavila. V ponedeljek sem se počutil približno tako, kot so se tisti ob koncu druge svetovne vojne. Vzneseno, vznemirjeno in obenem pomirjeno. Sovražniku ni uspelo. Osvoboditelji so vkorakali v glavno mesto. Ljubljana jih je slavila.