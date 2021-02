Državnozborskih poslancev pa ne ponižujejo samo Janša in njegovi ministri z ignoriranjem in nadzorom, ponižujejo se kar sami s kimanjem in izogibanjem poslanstvu, ki ga imajo. Samo poglejte dvoličnost večine pozicije s predsednikom DZ Igorjem Zorčičem: z izgovori zavračajo tajno glasovanje na daljavo, med drugim, da elektronsko glasovanje ne zagotavlja tajnosti, sami pa (SDS, SNS, NSi, Polnar) ne dvignejo glasovalnih lističev ter s tem glasno, nič tajno, vpijejo, da so proti Erjavcu in KUL.

Mediji analizirajo oddane glasovnice. Tisti, ki so oddali neveljavne, 6 jih je, naj bi po njihovem mnenju potencialno ogrožali Janševo vlado, pa najverjetneje pomenijo samo glas proti Erjavcu. Vsi po vrsti ugibajo, kdo sta izdajalca med 42 podpisniki »prve interpelacije«. Je morda Gregor Židan, ki bi moral domov, če se Počivalšek vrne v parlament? Je morda Samo Bevk, ki širi »ljubezen« do kulturnega ministra? Najbolj so sumljivi poslanci DeSUS. Nekateri od njih bi vprašanja o glasovanju najraje preslišali ali ga hitro zaobšli. Franc Jurša ga banalizira, da je to »kot govorjenje o lanskem snegu«, Simonovič pa, da kazanje s prstom na posameznike ni korektno. Zanj je očitno reševanje demokracije »rušilni cunami«.

Najraje bi se čim prej vrnili k Janši, kar potrjuje hitenje z izjavami, da je KUL mrtev in jim zato ni treba upoštevati sklepov sveta DeSUS, da se mu priključijo. Erjavcu v posmeh se ves čas sprenevedajo, iščejo izgovore, eni ga odklanjajo, Polnar še grobo žali. Jurša ga podcenjuje, češ, Janša bo odločil, kaj bo s kmetijskim ministrom (ne Erjavec, ki ga poziva k odstopu z ministrskega položaja ali k izstopu iz stranke). Sami so največja farsa, stranki DeSUS delajo sramoto in ji jemljejo volilce. Najbolje bi bilo, če bi vsi izstopili ali pa bi jih stranka kot Polnarja izključila.

Tudi meni je najbliže, da je Erjavcu ostal zvest samo Lep. Prebrala sem, da ima Branko Simonovič drugo najvišjo plačo v DZ, Jurša je na petem mestu. Upravičena sta tudi do 40 odstotkov pokojnine, 700 do 800 evrov za funkcijo v volilni enoti in okoli 140 evrov za ločeno življenje… Kdo bi tvegal spremembe?! O Polnarju malo več, ker si človek, ki se v »razpravah legitimira kot kompetenten, odgovoren, neustrašen, neomajen…«, gotovo »zasluži«. Še posebno, ker se tako zelo ceni in politiko razume v »aristotelovskem«, beri v Polnarjevem smislu.

Tistim, ki ga niste poslušali, pojasnjujem, da bom uporabila njegovo primitivno in hudo »učeno« izrazoslovje iz njegovega govora. Polnar je osebek, ki meni, da nima težav z artikulacijo lastnih misli, skromnega izraznega registra, mizernega imaginacijskega obzorja (kot to žaljivo pripiše Erjavcu, ki ga zaničljivo imenuje osebek). Drži, Polnarjevo »krasnoumnenje«, garnirano z velikimi besedami, tako velikimi, da jih že pajkova mreža prestreže, je pravi »eksempel« »zafnanega« žlobudranja podeželskega »grebatorja« in moralističnega »pofukelna« in v tem očitno uživa, saj se sam ima za »najboljšega poslanca vseh časov«. Morda je že vgradil mržnjo do Erjavca, opozicije, nevladnikov, akademikov v svojo identiteto…, ki mu je uspela izničiti razumnost in sočutje. In ker njegove ambicije stokrat presegajo sposobnosti za samokritiko in objektivnost, izjavi: »Nezaupnica, tako kot je zamišljena in predstavljena, je najostudnejša orgija vulgarne 'diskreditacije' političnega prostora…« Pa ne recite, da ni tudi »največji mislec in mojster izražanja«.

A kaj bo z državo? Z maršalom »Tvitom« bodo naprej jemali revnim in dajali svojim bogatim, uničevali javno zdravstvo, šolstvo in medije ter spreminjali preteklost in prihodnost.

Polona Jamnik, Bled