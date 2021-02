Izbira 58-letnega Italijana Rodolfa Vanolija za trenerja Kopra ni nobeno presenečenje, potem ko je po dveh porazih na začetku pomladanske sezone odstopil Miran Srebrnič. 51-letni Bric v klubu ostaja v vlogi skavta, ki bo analiziral tekmece in spremljal morebitne okrepitve. Z izbiro Vanolija je predsednik Ante Guberac jasno pokazal, da ima njegova beseda v klubu največ teže, potem ko je imel športni direktor Boško Županović svoje kandidate in je z nekaterimi tudi opravil pogovore.

Vanoli se na klop Koprčanov vrača tretjič, potem ko je na Bonifiki deloval v dveh obdobjih med letoma 2012 in 2015 ter osvojil slovenski pokal in superpokal. Leta 2016 je bil štiri mesece trener Olimpije, z Ljubljančani so sicer osvojili naslov prvaka (vodil jih je na zadnjih šestih tekmah), vendar se je moral posloviti že po 15 tekmah, saj je bila igra slaba. Vanoli, ki je bil trener nazadnje leta 2019 v italijanskem tretjeligašu Bisceglia, je tipičen predstavnik italijanske šole obrambnega nogometa, zato njegove ekipe igrajo neatraktiven klasični bunker. V pričakovanju nove priložnosti je redno spremljal koprsko ekipo in dobro pozna razmerja znotraj kluba in moštva.

Prvi trening je vodil v sredo, največji izziv pa bo uravnotežiti ekipo, da bosta zadovoljna predsednikov sin in kapetan, 32-letni Ivica Guberac ter prvi zvezdnik in vodilni ideolog na igrišču, 36-letni Dare Vršič. Tekmi z Olimpijo in Gorico sta razkrili, da težko skupaj uspešno delujeta na igrišču, saj v igri »dušita« drug drugega, obenem pa vsak želi biti glavni. Vršič trenutno ni v takšni formi kot jeseni, ko je vlekel ekipo do zmag. Ker je Vanoli zagovornik trdne in organizirane obrambe ter dolgih podaj, bo najlažje prikril očitno pomanjkanje hitrosti stare ekipe. Predvsem bo moral dvigniti moštvenega duha, saj Koprčani doslej na zelenici niso delovali kot ekipa s pripadnostjo lokalnemu okolju, ampak kot druščina posameznikov vsak s svojimi interesi.

Pari 22. kroga, danes ob 14.30: Bravo – Koper, ob 17.15: Maribor – Celje, ob 20. uri: Mura – Gorica, jutri ob 15. uri: Domžale – Tabor, ob 16.45: Aluminij – Olimpija.