Na Češkem je bilo leta 1925 tudi prvo uradno nordijsko prvenstvo, časovna oddaljenost pa posredno govori o odnosu športnih funkcionarjev do udeležbe žensk v tem atraktivnem športu. Letos od 22. februarja naprej bodo v Oberstdorfu ženske v skokih tekmovale sedmič. Vzeli smo v roke uradne rezultate posameznih tekem (ženske zdaj tekmujejo tudi v moštvenih in mešanih tekmah) in dobili najboljše skakalke s svetovnih prvenstev. Najboljše so nemške in avstrijske tekmovalke, slovenski navijači pa seveda upajo, da bo letos med najboljšimi prvič tudi kakšna Slovenka.

Carina Vogt (Nemčija) Nemška skakalka iz kraja Schwäbisch Gmünd, rojena leta 1992, nastopa na svetovnih nordijskih prvenstvih od leta 2013 in je dvakrat osvojila zlato medaljo kot posameznica – v letih 2015 in 2017. Leta 2019 je z žensko ekipo osvojila še eno zlato, z mešano ekipo dveh deklet in dveh fantov pa ima bron in dve zlati (leta 2015 z Richardom Freitagom, Katharino Althaus in Severinom Freundom ter leta 2017 z Markusom Eisenbichlerjem, Svenjo Würth in Andreasom Wellingerjem). Če seštejemo, ima nemška zvezdnica s svetovnih prvenstev pet zlatih in eno bronasto medaljo. Še ena podrobnost z drugih iger: Carina Vogt je prva dobitnica zlate medalje v ženski konkurenci na zimski olimpijadi v ruskem Sočiju leta 2014. Je pa zanimivo, da ena od pionirk v ženskih smučarskih skokih v svetovnem pokalu niti približno ni tako uspešna kot na prvenstvih. Najboljša, druga, je bila v sezoni 2013/2014, ko je zmagala Japonka Sara Takanaši. Naslednje leto, ko je v svetovnem pokalu zmagala Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, je bila Vogtova tretja.

Daniela Iraschko-Stolz (Avstrija) Avstrijska veteranka Daniela Iraschko (od leta 2013 poročena z Isabel Stolz) kljub letom – rojena je leta 1983 v Eisenerzu – še vedno zelo uspešno skače v svetovnem pokalu. Po sedmih letošnjih tekmah svetovnega pokala je bila na šestem mestu. Na svetovnih prvenstvih tekmuje od začetka, od leta 2009, ko je osvojila četrto mesto. Leta 2011 v Oslu je bila zlata, ob tej medalji ima še dve bronasti, v ekipnih tekmah pa je dobila še tri srebrne. Iraschko-Stolzeva je bila srebrna na zimski olimpijadi v Sočiju, kot smo omenili, pa ima v rokah tudi svetovni skupni pokal 2014/2015.

Maren Lundby (Norveška) Ena najuspešnejših norveških športnic je še vedno aktivna, čeprav se zdi, da ni tako močna kot zadnje tri sezone. Ko govorimo o svetovnih prvenstvih, se lahko pohvali z zlato medaljo z zadnjega nordijskega prvenstva v avstrijskem Seefeldu 2019, ima pa še srebro in dve bronasti medalji z dveh mešanih in ene ekipne tekme iz švedskega Faluna in Seefelda. Maren Lundby, rojena leta 1994 v Gjøviku, ima tudi olimpijsko zlato iz Južne Koreje in kar tri zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer beleži natančno 30 posameznih zmag.

Lindsey Van (ZDA) Na prvem nordijskem prvenstvu na Češkem, ko so ženskam prvič dovolili skakati na smučeh, je bila najboljša – zlata – Lindsey Van, rojena v Detroitu leta 1984. Vanova je sicer nastopala od leta 2002, najprej na moških tekmah, potem pa na prvih tekmah celinskega pokala, kjer je osvojila osem uradnih zmag. Ko se je začel svetovni pokal leta 2011, pa že ni bila več med najboljšimi, pestile so jo tudi poškodbe. V skupnem seštevku je bila prvo leto peta, drugo leto osma in v sezoni 2013/2014, ko je zaključila svojo skakalno kariero, na 34. mestu.

Sarah Hendrickson (ZDA) Upokojena skakalka iz Salt Lake Cityja (1994) je zmagovala že na mladinskih prvenstvih in se v zgodovino zapisala kot športnica, ki je v sezoni 2011/2012 osvojila prvi ženski svetovni pokal v smučarskih skokih. Kaj pa svetovna prvenstva? Leta 2013, ko so nordijski smučarji in smučarke gostovali v Trentinu v Val di Fiemme, je osvojila zlato medaljo. Drugih medalj ni osvojila, ima pa 13 zmag v svetovnem pokalu, dvakrat je leta 2012 zmagala tudi pri nas v Ljubnem. V sezoni 2017/2018 je po tem, ko je bila kronično poškodovana, končala kariero.

Juki Ito (Japonska) Šestindvajsetletna smučarska skakalka iz Šimokave je v letih 2015 in 2017, torej na nordijskih prvenstvih v Falunu in Lahtiju, osvojila drugi mesti v posamezni tekmi. Ob dveh srebrnih je leta 2013 v Trentu osvojila tudi zlato v mešani ekipni tekmi, ob tem ima v isti disciplini še dve bronasti medalji. Japonka je dobila tudi pet tekem v svetovnem pokalu, vse v svoji najuspešnejši sezoni 2016/2017, ko je v skupnem seštevku osvojila drugo mesto. Nekaj več kot 200 točk za zmagovalko, rojakinjo Saro Takanaši.

Sara Takanaši (Japonska) Za mnoge najboljša smučarska skakalka vseh časov je še vedno zelo mlada, stara je 24 let. S svojimi 151 centimetri višine je skakalka iz Kamikave na svetovnih prvenstvih osvojila srebrno in bronasto medaljo na posameznih tekmah, hkrati ima še zlato in dve bronasti z mešanih tekem. Nima pa nobene medalje z olimpijskih iger. Obratno je na tekmah za svetovni pokal. Osvojila ga je že štirikrat, a je res, da nazadnje že kar dolgo nazaj, v sezoni 2016/2017. Ima pa Sara Takanaši kar 59 zmag v svetovnem pokalu. Tudi pet v Ljubnem in eno v Planici.

Katharina Althaus (Nemčija) Štiriindvajsetletna športnica iz Oberstdorfa ima kar tri zlate medalje s svetovnih prvenstev, a je dve dosegla z mešano ekipo in eno z žensko ekipo. Posamezno beleži le srebrno z zadnjega prvenstva v avstrijskem Seefeldu. Srebrno si je priskočila tudi na zimski olimpijadi v Južni Koreji, podobno druga je bila v sezonah 2017/2018 in 2018/2019 v svetovnem pokalu. V svetovnem pokalu je zmagala sedemkrat, prvič februarja leta 2017 v Ljubnem, zadnjič konec leta 2018 v Prémanonu v Franciji.

Jacqueline Seifriedsberger (Avstrija) Če štejemo samo samostojne tekme na svetovnih prvenstvih, ima 30-letna skakalka iz Rieda pravzaprav samo srebro iz leta 2013, ko je bilo prvenstvo v Trentinu. Ob tem ima še tri srebrne medalje, dve z mešanimi ekipami in eno z avstrijskim ženskim kvartetom leta 2019 v Seefeldu. Ne na olimpijadah ne v svetovnem pokalu ni tako blestela. Še najboljša je bila leta 2013 in leta 2016, ko je v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedla četrto mesto. V svetovnem pokalu beleži zgolj eno zmago, leta 2013 v japonskem Saporu.