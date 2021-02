Goran Vojnović: Drži se, Evropska unija

Uboga Evropska unija. Še najbolj brexitovskim Britancem se je reva prejšnji ponedeljek bržkone zasmilila, ko se je v strahu spraševala, ali ji bo v zaključni etapi boja proti epidemiji in verjetno ključnem obdobju boja zoper novo finančno in politično krizo predsedoval edini človek na svetu, ki ne ve, kdo je zmagal na ameriških volitvah. Ali pa bo to vendarle človek, ki vsakič, ko prešteje do štiri, dobi drugačen rezultat?