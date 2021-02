Boris Dežulović: Na starih svet stoji

Če bi se rodil 2000 let pozneje, bi Jezus Kristus svoje poslanstvo začel v garaži svojih staršev v Silicijevi dolini, v kateri bi si njegov oče, stari emigrant Josip, uredil majhno mizarsko delavnico. Ambiciozen mladenič judovsko-palestinskih korenin bi tam razvil novo družbeno omrežje, kakšno aplikacijo ali on-line trgovino ter skupaj z dvanajstimi prijatelji s kolidža ustanovil spletno podjetje, ki bi kmalu postalo svetovna senzacija. Tako so videti evangeliji svetnikov naše dobe, epohe denarja in profita: bog te epohe je mozoljast mladenič, ki je v prvem letniku pustil študij na Stanfordu in v očetovi garaži začel s startup podjetjem, ki je spremenilo svet.