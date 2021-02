Izven afriške celine je pesem postala znana šele z remiksom, ki ga je posnel mednarodno uspešen glasbenik Burna Boy (Damini Ogulu) iz Nigerije in s katerim je skupina mladih Angolcev posnela plesni video ter ga postavila na splet. To je sprožilo pravi plaz videoposnetkov po vsem svetu, v katerih so pod sloganom Jerusalema Challenge številni sprejeli plesni izziv. Pesem je pristala na vrhu lestvic priljubljenosti v Južni Afriki, Franciji, Belgiji, Romuniji, na Portugalskem in v Italiji. Na Jerusalemo so plesali irski in švicarski policisti, pa tudi tisti v Nairobiju, sestre in zdravniki mnogih bolnišnic, piloti in stevardese letalskih prevoznikov, osebje berlinskega letališča Tegel, švedski in romunski gasilci ter reševalci, šolarji neštetih šol, pri nas pa so se s plesnim izzivom spopadli denimo gasilci v Šentjurju in profesorji Škofijske gimnazije v Ljubljani. A mnoge od njih, ki so v letu korone pesem in gibanje, ki ga je sprožila, prepoznali kot simbol upanja in občutka skupnosti, je v zadnjih dneh presenetilo pismo družbe Warner Music, ki zastopa avtorja in jim je izstavila račun za uporabo. Ko se je na spletu sprožil val ogorčenja, so iz Warner Music sporočili, da od posameznikov denarja ne bodo terjali, organizacije in ustanove, ki so pesem uporabile za lastno promocijo, pa bodo morale plačati. Pravno je sicer zahteva po spoštovanju avtorskih pravic povsem nesporna, opozarjajo pravniki, v Warner Music pa pojasnjujejo, da so v koronačasih glasbeniki ob pomanjkanju koncertov še toliko bolj odvisni od predvajanja njihove glasbe po drugih kanalih.