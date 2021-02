V torek je v univerzo vdrla policija in raperja aretirala. »Nikoli nas ne bodo utišali, smrt fašistični državi,« je ob aretaciji obljubil Hasél, od tedaj pa po več španskih mestih potekajo protesti, ki zahtevajo njegovo svobodo. Katalonski raper je bil obsojen zaradi blatenja in razžalitve španske krone ter državnih institucij. V ozadju gre za serijo njegovih tvitov, v katerih je napadel monarhijo in policijo. Tako je poleti, ko se je abdicirani kralj Juan Carlos, ki mu je grozila tožba zaradi domnevne korupcije v višini 100 milijonov dolarjev, pred pregonom španskih oblasti umaknil v Abu Dabi, pobeglega monarha preko čivkališča označil za tatu, policiste pa za »usrane soldate«. Policiji je tudi očital, da je ubijala protestnike in migrante. Pablo Hasél meni, da ni storil ničesar kaznivega, saj v demokratični državi, kjer naj bi vladala svoboda govora, kritika na račun oblasti ne bi smela biti kaznovana. Hasélova obsodba je zato naletela na velik protest javnosti, peticijo za njegovo svobodo je podpisalo več kot 200 umetnikov, med njimi tudi znan filmski režiser Pedro Almodóvar in igralec Javier Bardem. V preteklem tednu je sicer španska vlada najavila reformo zakonov, ki sankcionirajo »verbalne ekscese« v okviru umetniških, kulturnih ali intelektualnih akcij, in ti v prihodnje ne bi več sodili pod kazensko pravo. A ker je Hasél že pravnomočno obsojen, mu to ne pomaga kaj dosti, njegov primer pa spominja na usodo še enega španskega raperja, ki so ga obsodili s podobnimi utemeljitvami. Valtonyc je zatem zbežal v Belgijo, zahtevo Španije po izročitvi pa so belgijske oblasti zavrnile z argumentom, da v Belgiji dejanja, zaradi katerih so Španci raperja hoteli zapreti, niso kazniva.