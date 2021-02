Z denarjem, ki ga zasluži, podpira tudi svojo mamo, ki je ostala sama z otroki. Njeni stari starši so kmetje in Ravijeva je že zgodaj spoznala, kako težko je živeti od kmetovanja ob vse bolj skrajnih vremenskih pojavih. V nekem intervjuju je izjavila, da je šele kasneje, ko je sama raziskovala, razumela, kakšno je izhodišče teh pojavov in da so posledica podnebnih sprememb. V šoli se v Indiji o tem ne učijo. Diša Ravi je podpornica protestov indijskih kmetov, ki trajajo že dobrega pol leta in s katerimi se kmetje upirajo reformi ter deregulaciji kmetijstva, saj se bojijo, da jim bo ta vzela že tako boren zaslužek. Ravijeva je tako pred kratkim na zakodirani spletni strani delila dokument, v katerem so zbrana navodila in orodja, s katerimi lahko posamezniki podpirajo protestno gibanje kmetov. Link do tega dokumenta, imenovanega Toolkit, je na Twitterju delila tudi Greta Thunberg, znana švedska podnebna aktivistka. Toda prejšnjo soboto je policija v Bangaloru Ravijevo aretirala in v nedeljo ji je sodnik odredil petdnevni preiskovalni zapor. Ravijevo oblasti v New Delhiju obtožujejo kriminalne zarote in ščuvanja proti zakoniti oblasti. Čeprav Ravijeva ni avtorica dokumenta in je le dopisala dve opombi, ji pripisujejo tudi odgovornost za eskalacijo protestov 26. januarja, v katerih je eden od kmetov izgubil življenje. Po navedbah policije naj bi padel s traktorja, kmetje pa trdijo, da ga je ustrelil policist.