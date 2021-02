V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so ustanovili strokovni svet za gostinstvo, ki je danes na premierja Janeza Janšo in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška naslovil odprto pismo s šestimi ključnimi zahtevami. Gostinci predlagajo izplačilo stoodstotnega nadomestila plače za zaposlene na čakanju na delo, nadomestilo za izpad prihodkov, ureditev vprašanja obveznega izplačila regresov, ki ga mnoga podjetja v panogi letos ne bodo zmogla izvesti, odlogu plačila kreditnih obveznosti, znižanju DDV in odprtje gostinskih obratov po italijanskem modelu.

Po pojasnilih člana strokovnega sveta Gašperja Čarmana so v Italiji gostilne in restavracije odprte vsak dan od 5. do 18. ure, od tedaj naprej pa je možen prevzem hrane. Za mizami lahko sedijo največ štiri osebe, ki niso iz istega gospodinjstva, ob tem pa je obvezna uporaba mask med vstopanjem in izstopanjem iz restavracij ter razkuževanje rok. Gostinci poudarjajo, da gostinski obrati niso bili nikoli vir okužb; prepričani so, da se z odgovornim ravnanjem število okužb tudi ne bi povečalo.

Gostinci opozarjajo na veliko izgubo kadrov

Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar je opozoril, da je stanje vse bolj zaskrbljujoče, in da bi lahko panoga okrevala šele v obdobju treh do petih let. »Na zavodu za zaposlovanje je trenutno 10.100 gostincev in turističnih delavcev, kar je za dobro polovico več kot lanskega marca. Zaprtih je več kot 1300 lokalov za strežbo hrane in pijače ter 1700 nastanitvenih obratov. Več kot 15 odstotkov gostincev pa je napovedalo, da lokalov ne bodo več odprli,« je dejal Cvar, ki pričakuje, da bo vlada njihove predloge obravnavala v okviru novega, že devetega protikoronskega svežnja ukrepov v marcu. Glede na to, da bi lahko po ocenah Instituta Jožefa Stefana prišli v rumeno fazo v marcu, bi se lahko po njegovem mnenju tedaj odprli tudi gostinski obrati.

Po besedah predsednika sveta Tomaža Kavčiča se z vsakim dnem zaprtja zmanjšuje poslovna kondicija gostincev. »Zavedam se, da sta na prvem mestu zdravje in vzdržnost zdravstvenega sistema, a tudi vzdržnost gospodarstva je pomembna,« je povedal. Največjo težavo vidi v tem, da kuharji, natakarji in ostali odhajajo v druge panoge in v tujino. »Laže je ohraniti delovno mesto, kot pa ga na novo vzgajati,« opozarja Kavčič.