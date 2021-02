Zaradi dviga minimalne plače bi moralo ministrstvo za delo najkasneje 28. januarja urno postavko dvigniti na 5,89 evra bruto oziroma 4,97 evra neto. Ker tega kljub opozorilom ni storilo, bodo študenti višje plačilo za opravljeno delo prejeli dobili šele danes, ko je določilo tudi začelo veljati. V Levici napovedujejo, da bodo na nujni seji odbora DZ za delo, katere sklic so zahtevali v torek, zahtevali, da se študentom za obdobje od 28. januarja do 19. februarja izpad dohodka povrne.

»Današnji dvig minimalne postavke prihaja 30 dni po določitvi in sprejetju novega zneska minimalne plače ter 22 dni od objave novega zneska minimalne plače v uradnem listu. Vsem študentom, ki so delali v obdobju, ko bi morala biti minimalna urna postavka usklajena z višjo minimalno plačo, je zaradi neupoštevanja zakona s strani pristojnega ministrstva nastala finančna škoda,« so navedli.

Upoštevajoč osemurni delavnik so bili študentje, ki so delo opravljali za minimalno plačilo, po njihovih navedbah oškodovani za 3,28 evra na dan. »To morda ne zveni veliko, a delavec študent, ki je delo za minimalno urno postavko opravljal na delovne dni od 28. januarja do 19. februarja, je bil oškodovan za 52,48 evra ali za dobro tretjino tega, kar je v protikoronskem paketu vlada namenila študentom v drugem valu epidemije,« so izpostavili v Levici.

V Levici se ob tem pridružujejo tudi četrtkovemu pozivu Sindikata upokojencev Slovenije (SUS), da se mora s 1. marcem z minimalno plačo uskladiti tudi minimalna urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev, ki trenutno znaša »sramotnih« 3,67 evra neto na uro.

Ministrstvo za delo je odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del za dijaško in študentsko delo v uradnem listu objavilo v četrtek, določilo pa je začelo veljati danes.