Kašelj, klofuta in kri Novi koronavirus ni nevaren samo za tistega, ki se z njim okuži, ampak po novem tudi za vse druge, ki že sploh pomislijo na kašelj ali se samo spogledujejo z robčkom. Očitno pa še bolj za tiste, ki jih na to opozarjajo. Pred nekaj dnevi se je na ljubljanskem avtobusu odvila posebna drama, protagonista v njej pa sta bila kašljajoči moški in potnica, ki jo je to zelo motilo. »Pa bi raje ostali doma,« mu je menda pribila, ko je zakašljal, pri čemer maske ni imel pravilno nadete. Gospodu vihanje obrvi ob njegovem početju ni bilo všeč, kakor tudi ne soljenje pameti. Razburil se je, stopil do ženske in jo tako klofutnil, da je z vso močjo z glavo udarila v kovinsko držalo. Okrvavljeno gospo so odpeljali reševalci, nasilnež pa je nasilno odprl vrata avtobusa in pobegnil.

Ne boš mi mahal! Neobičajni časi iz nekaterih res potegnejo najhujše. Dober primer tega je nedavni incident v Postojni. 60-letni moški se je odpravil na sproščujoč tek. To je dober način za ohranjanje zdrave pameti. Med sproščanjem mu je naproti z neprilagojeno hitrostjo pripeljal voznik z ljubljanskimi registrskimi tablicami. Tekač je moškemu za volanom nakazal, naj vendarle upočasni, saj ni sam na cesti, kar je voznika ujezilo. Stopil je iz avta, 60-letnika najprej zmerjal in ga žalil, a ker se mu je zdelo, da to ni dovolj, ga je še nekajkrat boksnil in se odpeljal naprej. Tekača so odpeljali v zdravstveni dom, besnega voznika pa policija še išče.

Divja vožnja z bagrom Na Štajerskem so se spet imeli lepo. No, vsaj en človek. Policija točnega datuma njegove avanture nima, je bilo pa to prejšnji teden. Na odprtem gradbišču v bližini Ptuja si je namreč že nekaj časa ogledoval mašine. Veliko jih je bilo in tako same so bile videti. Takšni stroji ne smejo kar tako stati pri miru, to ni njihovo poslanstvo! Najljubši mu je bil bager kobelco; ko je končno zbral pogum, je šel do njega. Imel je srečo, bil je odklenjen, s ključavnico pa je opravil s pomočjo še neznanega orodja. Poškodoval jo je, spravil stroj v pogon – in akcija! Vožnja po gradbišču se je začela. Bila je bolj kratka, saj voznik stroja ni pretirano dobro obvladoval. Trčil je v viličarja, ga poškodoval, ob tem pa nad svojim podvigom obupal. Bager je pustil v teku in odšel.

Halo, ubijal sem! Pa pluga ne pozabite! Iznajdljivosti, a tudi človeške neumnosti, ne gre podcenjevati. Kaj storiti, ko zapade toliko snega, da odpovedo plužne službe? Takšen kaos lahko bogaboječega človeka, ki sicer upošteva vse možne zakone, pahne čez rob. Prav to se je zgodilo nekemu Ukrajincu, ki mu ni najbolj dišalo, da bi moral sam v roke vzeti lopato in si počistiti del ceste. Poklical je policijo in naznanil, da je do smrti zabodel maminega partnerja. »Ob tem je hitro pristavil, naj pride policija s plugom, saj se sicer ne bodo mogli prebiti do njega,« so potrdili na lokalni policiji. »Zvitorepec« je namreč priznal umor, ki se ni zgodil, da bi mu ob aretaciji očistili zasneženo cesto. Gospod se je uštel, ker se jim je do njega uspelo prebiti s terenskim vozilom. Hitro so ugotovili, da je »mrtvi« moški še kako živ, osumljenec pa je nemudoma priznal laž. Ta ga bo najverjetneje stala 3,5 evra, kolikor znaša kazen za lažno prijavo. S policije so sporočili še, da so mestne službe opravile svoje delo, da pa moški s kakovostjo tega ni bil zadovoljen.