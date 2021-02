***

Igor Samobor je povedal, da primerjava posnetka z izkušnjo predstave v živo v resnici ni mogoča, ker so prenosi energije v gledališču tisto, kar vsako izvedbo predstave naredi unikatno. Gledališki dogodek v živo je butična izkušnja, namenjena samo tistim, ki so v tistem trenutku tam. Arhivski posnetki, ki si jih v zadnjem času lahko ogledamo na spletu, so v resnici namenjeni interni uporabi. So pa konec prejšnjega leta v Drami oblikovali posebno snemalno ekipo in jo dodatno opremili za spletne prenose v živo odigranih uprizoritev pod vodstvom režiserja prenosa.