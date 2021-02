Številka 1 tokrat ni predstavljala prav nobene prednosti. To je na svoji koži izkusil švicarski adut Marco Odermatt, ki je padel v eno izmed pasti zahtevne postavitve na zelo zahtevni snežni površini ter odstopil.

Hrvat Filip Zubčić s številko 2 je bil prvi, ki je prišel v cilj. Nato se je s postavitvijo spopadel branilec naslova iz Areja izpred dveh let Norvežan Henrik Kristoffersen in zaostal za Hrvatom ter tudi najboljšo deseterico.

A šele vodilni smučar v seštevku zime in vodilni veleslalomist, ki je dobil zadnje tri veleslalome v svetovnem pokalu po vrsti, je postavil stvari na svoje mesto. Pinturault je kot tretji na startu v celoti izkoristil postavitev svojega trenerja Fabiena Munierja ter z brezhibno vožnjo in natančno izpeljanimi zavoji prišel v cilj z neverjetno prednostjo dveh sekund in 12 stotink.

Kranjec se je na progo Labirinti, ki je z zavito postavitvijo in polno pasti upravičila svoje ime, podal kot peti ter se s takrat drugim časom uvrstil zgolj za Pinturaultom. A zaostanek je bil prevelik. Na startu je bilo še nekaj odličnih veleslalomistov iz prve jakostne skupine.

"Občutke sem imel res slabe, tudi zaostanek je velik, a je zaenkrat še soliden. V drugo bo treba izboljšati kar nekaj stvari. V finalu ne bo prostora za taktiziranje, ne glede na stanje proge," je v prvi izjavi za TV Slovenija dejal slovenski veleslalomski as Kranjec, ki je imela precej mešane občutke in ki nastopa na prvem veleslalomu po 61 dneh.

Domačin de Aliprandini je bil s številko 12 odličen zlasti v spodnjem delu ter z najmanjšo razliko do vodilnega Francoza prišel v cilj. Nemec Schmid in Francoz Mathieu Faivre (+0,58) sta bila prva, ki sta zaostala manj kot sekundo za Pinturaultom. Pred Kranjca pa sta se uvrstila še Švicar Loic Meillard (+1,25) in Avstrijec Marco Schwarz (+1,56). Enak čas kot Kranjec pa je za delitev sedmega mesta postavil Avstrijec Stefan Brennsteiner.

Na startu sta bila dva Slovenca. Štefan Hadalin je nastopil s startno številko 28, a se mu vožnja ni posrečila, imel je ogromne težave v osrednjem delu proge, po večji napaki na prelomnici je prišel v cilj kot zadnji, takrat 21., z velikim zaostankom 5,06 sekunde.

Druga vožnja bo ob 13.30. Prva vožnja se še ni končala. Na startu je skupaj 100 tekmovalcev, a so vsi najboljši že v cilju, tako da sprememb v razvrstitvi najboljših ni pričakovati.