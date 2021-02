20-letna študentka je danes podlegla hudim poškodbam glave, je poročal novičarski portal Myanmar Now.

Mya Thwet Thwet Khine si je 9. februarja na protestih v prestolnici Naypyitaw, ki so jih varnostne sile skušale zatreti s silo, pred policijskimi vodnimi topovi poiskala zavetje za avtobusom, ko jo je gumijasti naboj zadel v glavo.

Videoposnetek, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, prikazuje, kako je mladenka nenadoma padla na tla. S hudimi poškodbami glave so jo prepeljali v bolnišnico, zdravniki pa so sporočili, da je v kritičnem stanju. Medtem ko je ležala v bolnišnici, je dopolnila 20 let, poroča britanski BBC

Mjanmarska vojska je 1. februarja strmoglavila izvoljeno vlado ter priprla de facto mjanmarsko voditeljico Aung San Suu Kyi in druge člane vlade. Mjanmarci se z novim režimom niso sprijaznili in na ulicah mjanmarskih mest zahtevajo ponovno vzpostavitev demokracije.