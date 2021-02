V soboto bo v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, v severni Sloveniji do -3, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v nedeljo in ponedeljek ne bo večje spremembe vremena.