Nasa je rover Perseverance oziroma Vztrajnost izstrelila pred skoraj sedmimi meseci z izstrelišča v Cape Canaveralu. Okrog 1040 kilogramov težko vozilo, ki so ga pred potjo v vesolje temeljito očistili, bo iskalo morebitne znake življenja na Rdečem planetu ter proučevalo njegovo atmosfero in geologijo.

Doslej peti in tehnološko najbolj dovršeni Nasin rover na Marsu so sestavili v Nasinem laboratoriju v Kaliforniji, njegova misija pa naj bi trajala dve leti. Opremljen je z več kot 20 kamerami in številnimi znanstvenimi inštrumenti za meritve geologije in zbiranje vzorcev, ki jih želi Nasa nekoč vrniti na Zemljo.

Rover Vztrajnost je velik kot manjši osebni avtomobil, ima robotsko roko z dosegom približno dva metra, ki je opremljena s kamero, svedrom za vrtanje v Mars in majhnim kemičnim laboratorijem.

Nasa je pristanek neposredno prenašala po internetu iz Pasadene v Kaliforniji, najbolj napeto pa je bilo zadnjih nekaj minut, potem ko je rover stopil v ozračje Marsa in se spustil na tla. Signali z Marsa potrebujejo 11 minut preden pridejo nazaj do Zemlje in rover je moral precej dela opraviti sam.