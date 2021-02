Druga snov za drugo republiko

Manj kot oseminštirideset ur po zmagi v parlamentu je Janševa politična mašinerija prestavila v višjo prestavo. Vlada je že v sredo zvečer zamenjala celo množico ljudi v svetih javnih zdravstvenih zavodov, posegla je v ekonomsko-socialni svet, agencijo za varstvo konkurence in zamenjala tri direktorje direktoratov na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Odrezala je vrhove osnovnega in visokega šolstva ter direktorata za investicije. Dva direktorja na tem ministrstvu, za srednje šolstvo in za šport, je zamenjala že prej, položaj direktorja direktorata za znanost pa še visi v zraku.