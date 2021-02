Strelski šov, ki ga je v torek s hat-trickom proti Barceloni uprizoril 22-letni napadalec PSG Kylian Mbappe, je dan pozneje proti Sevilli ponovil še golgeter Borussie Dortmund Erling Haaland. Norvežan je bil z dvema goloma in asistenco glavni protagonist zasuka nemškega predstavnika, ki je po zgodaj prejetem zadetku Andaluzijo zapustil z zmago s 3:2. »Lepo je bilo doseči oba gola. Uživam v zmagovanju v ligi prvakov, in ko sem videl, da je Kylian Mbappe dan prej trikrat zatresel mrežo, me je to še dodatno podžgalo,« je po tekmi priznal 20-letni Erling Haaland, ki ima od prestopa v Dortmund povprečje en gol na tekmo.

Dvojec je v prvem tednu bojev osmine finala zasenčil tako zvezdnika Barcelone Lionela Messija kot Juventusa Cristiana Ronalda, s tem pa med poznavalci zanetil debato, ali je po več kot desetletju napočil konec argentinsko-portugalske hegemonije. »Prihaja do menjave garde. Rivalstvo med Mbappejem in Haalandom bi lahko trajalo naslednjih deset let. Kako dolgo smo se spraševali, kaj bo po Messiju in Ronaldu,« je po uvodnih tekmah izločilnih bojev razmišljal nekdanji branilec Manchester Uniteda Rio Ferdinand. Za njegovega bivšega soigralca v angleški vrsti Joeja Cola pa je še bolj impresivno dejstvo, da napadalca kljub mladosti že sedaj z bliskovito hitrostjo rušita rekorde nogometašev, ki sta osvojila zadnjih enajst od dvanajstih zlatih žog. »Takšnih številk nismo videli niti pri Ronaldu in Messiju. Še bolj zastrašujoče pa je, da bosta fanta le še boljša.«

Vzhajajoča zvezdnika svetovnega nogometa sta že sedaj rekorderja po številu zadetkov v ligi prvakov pred dopolnjenim 21. letom. Mbappe jih je dosegel 19, Haaland enega manj, daleč za njima pa sta Karim Benzema (12) in Messi (8), medtem ko je Ronaldo svoj prvi gol v tekmovanju dočakal šele kot 22-letnik. »Prihodnost je tu,« so predstavi Norvežana in Francoza včeraj komentirali pri katalonskem športnem dnevniku Sport. »Povsem jasno je, da imata tako Borussia Dortmund kot PSG pri 20 oziroma 22 letih v svojih moštvih zvezdnika, ki si ju želijo vsi najboljši klubi. Prihodnost je v njunih rokah,« so zapisali pri Sportu, prepričani, da se za bodočnost nogometa tudi po odhodu Messija in Ronalda ni treba bati.