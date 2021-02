So gostincem zamolčali, da bi lahko obratovali?

Po štirih mesecih zaprtja in zavračanja prošenj gostincev, ki so želeli v svojih obratih organizirati vsaj malice za delavce, so zdaj, kot kaže, na gospodarskem ministrstvu povsem spremenili tolmačenje odlokov. V sekciji gostincev pri OZS zato ne izključujejo niti odškodninskih tožb.