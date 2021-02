Moratorij za kredite podaljšan, a ne za vse

Vlada je s PKP7 moratorij za kredite podaljšala še za devet mesecev, kar pa velja le za obveznosti, ki niso zapadle do 19. oktobra 2020, ko je bila znova razglašena epidemija. Posojilojemalcem, ki so moratorij že izkoristili, lahko banke dodatni odlog odobrijo le v primeru, če seštevek starega in novega odloga ni daljši od devet mesecev.