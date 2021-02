Podjetje Facebook je včeraj v Avstraliji blokiralo dostop do domačih in tujih medijskih vsebin na svojem družbenem omrežju, in sicer zaradi predloga zakona avstralske vlade, ki bi od spletnih velikanov zahtevala plačilo medijskim hišam za vsebine, ki jih objavljajo ali delijo na svojih platformah. Poteza podjetja je odmevala po vsem svetu in jo večina razume kot poskusno vojno Facebooka, saj se podobni predlogi o plačilu že nekaj časa pojavljajo globalno.

Gre za veliko zaostritev spora z Avstralijo, ki po navedbah podjetja zanj niti ni velik trg. Premier Scott Morrison trdi, da spletni giganti povečujejo svoj promet in s tem prihodke od oglaševanja z objavljanjem vsebin medijev, nič pa jim ne dajo nazaj. Nasprotno, mediji izgubljajo boj za oglaševalski kolač. Zato zakon predvideva kolektivna pogajanja o višini plačila medijskim hišam za objavljanje njihovih vsebine. Če bi bila neuspešna, pa bi rešitev podala arbitraža. Facebook na drugi strani trdi, da gre pri njegovem objavljanju medijskih vsebin za simbiozo, od katere imajo znatno večjo korist mediji, in da avstralska vlada »ne ve, kako internet deluje«. Pravi, da medijska podjetja prostovoljno objavljajo vsebine na družbenih omrežjih, ker si s tem povečujejo občinstvo in posledično oglasne prihodke.

Podjetje si včeraj sicer ni naredilo usluge, ker je po lastnih trditvah pomotama blokiralo še več avstralskih državnih portalov s področja zdravstva in nujnih storitev, pri čemer se država prav zdaj pripravlja na začetek cepljenja proti covidu-19. To je dalo dodatnega streliva kritikom podjetja Marka Zuckerberga. Premier Morrison je dejal, da je Facebook Avstralijo »črtal kot prijatelja«.

Pri sporu in pri zakonodaji ne gre samo za Facebook, ampak tudi za Google in druga podjetja, a je njihov skupni nastop očitno padel v vodo. Google je namreč v preteklih dneh z nekaj avstralskimi medijskimi hišami dosegel načelni dogovor o plačilu za vsebine. Še bolj pa je odmeval njegov podobni globalni dogovor z medijskim imperijem Ruperta Murdocha, News Corp, pod katerega med drugim sodijo ameriški Wall Street Journal ter angleška The Times in The Sun.