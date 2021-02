Pod selektorjem Aleksandrom Sekulićem je slovenska košarkarska reprezentanca dosegla še tretjo zmago, skupno pa četrto zaporedno v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Danes je namreč v Kijevu na kolena spravila Madžarsko, ki je na celotnem obračunu vodila zgolj z uvodnih 2:0. Slovenija, ki je na evropsko prvenstvo že uvrščena, bo zadnjo tekmo kvalifikacij igrala v soboto ob 15. uri proti Ukrajini.

Slovenski reprezentanti so danes v Kijevu hitro pokazali, da niso govorili v prazno, ko so poudarjali, da se želijo Madžarom oddolžiti za poraz na prvi tekmi. Hitro so namreč stopili na plin in nemudoma povedli z desetimi točkami razlike. Reprezentanco selektorja Aleksandra Sekulića je znova krasila agresivna igra, v napadu pa so igralci s kroženjem žoge iskali prostega soigralca. Obenem so dobro zaustavljali tudi najbolj nevarnega posameznika pri nasprotniku Davida Vojvodo. Ko se je zdelo, da si utegnejo tokratni gostitelji že do polčasa nabrati visoko prednost, je igra Madžarske le dobila rep in glavo. Slovenija je začela popuščati v skoku, hkrati pa ob prodorih nasprotnika prevečkrat storila še prekršek za dodatni prosti met. Znova odlični Blažič je evropske prvake sicer držal v prednosti, a je bilo opozorilo pred drugim polčasom izdano.

Madžari so v nadaljevanje obračuna krenili odločeni, da drago prodajo svojo kožo, in bili tik pred tem, da po začetnih 2:0 drugič povedejo, saj so se približali na vsega točko zaostanka. A sledil je silovit slovenski odgovor z delnim izidom 13:0. Glede na potek obračuna si je selektor Sekulić lahko privoščil, da je na parket poslal vseh dvanajst igralcev, kar deset pa se jih je na koncu vpisalo med strelce. Znova je bil najboljši posameznik Jaka Blažič, ki je na koncu pristal pri 24 točkah in le potrdil, da v je v letošnji sezoni v izjemni formi, morda celo življenjski. Ob odsotnosti Jordana Morgana je presenetil Žiga Dimec, ki se je odlično boril pod obema obročema in tekmo sklenil pri 10 točkah in petih skokih.

»Od novembra je naš zaščitni znak agresivna obramba, ki smo jo tokrat znova prikazali od prve minute. Madžari niso imeli rešitev, zato smo vodili praktično celoten obračun. Vesel sem za zmago, čeprav ne pomeni veliko. Zdaj nas čaka Ukrajina, ki je poleg nas najboljša reprezentanca v tej skupini, zato nas čaka težka tekma,« je po uspehu povedal Jaka Blažič. Gregor Hrovat je dodal: »Bili smo motivirani, saj smo prvo tekmo z Madžarsko izgubili. Analizirali smo tisti obračun, pokazali pravi pristop, garali na igrišču in kljub težavam v skoku prišli do zaslužene zmage.«