Manca in Klara Strmčnik sta sedemnajstletni dijakinji drugega letnika Konservatorija za glasbo in balet Maribor, prav tako obe že z nekaj odmevnimi plesnimi rezultati. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije sta konec oktobra ostali pred zaprtimi vrati plesne dvorane. »Za nas je to pomenilo postavitev v zelo neugodno situacijo, saj smo se kar naenkrat znašli doma. Pohvalili bi vse učitelje na šoli, saj so lepo organizirali pouk in se za nas dijake zelo trudijo še zdaj,« sta povedali in dodali, da sta se že na začetku odločili, da bo najbolje, da si preuredita dnevno sobo v začasno plesno dvorano. »Tam sva imeli največ prostora za vajo. Primerno podlago sva že imeli, tako da to za naju ni bila težava. Težko je bilo, ker sva dve in sva si delili zelo majhen prostor, zato veliko stvari nisva mogli izvajati najbolj pravilno.«

Problem sta motivacija in učenje koreografij

Čeprav so bili dijaki veseli možnosti pouka prek zooma, pa se takšen trening ne mora primerjati s treningi v živo. »Največja težava je, da nas pedagog ne vidi, torej nam ne more dati točnih popravkov. Težje je slediti pouku, velikokrat ne moremo izvajati določenih vaj. Problem sta tudi motivacija in učenje koreografij, variacij, novih korakov. Veliko nas je tudi v skrbeh za našo prihodnost, saj teh izgubljenih mesecev ne bomo mogli nikoli pridobiti nazaj,« sta povedali in dodali, da so z dijaki opazili, da je v takšni situaciji zelo težko napredovati. Kot je razložila profesorica Helena Valerija Krieger, dolgoletna vodja baletnega oddelka mariborskega konservatorija, tudi profesionalni plesalec vedno trenira ob prisotnosti trenerja. »Baletni trening je tako specifičen, da brez fizične prisotnosti trenerja ne more biti uspešen. Toliko bolj pomembna je prisotnost učitelja pri učencih in dijakih, ki se šele seznanjajo z baletno tehniko,« je razložila. »Izostanek od rednega pouka prikrajša posameznika za fizično izkušnjo, ki omogoča tehnično pravilno učenje in izvajanje gibov, zaostanek pri osvajanju snovi je znaten, saj se zaradi pogojev dela skoraj polovica tehnike sploh ne trenira.«

Opozorila je tudi na neprimernost domačih prostorov za baletni trening. »Pouk od doma v večinoma popolnoma neprimernih prostorskih pogojih ne omogoča niti vzdrževanja kondicije niti napredka, prav tako ne osvajanja snovi v skladu z učnim načrtom,« je povedala in poudarila, da je treba paziti, da se v danih pogojih ne poškodujejo, da gibov ne izvajajo pretirano narobe, kar bi jim bolj škodilo kot koristilo, in da ne izgubijo volje do dela. »Vedeti je treba, da razlaga novih baletnih korakov preko zooma predstavlja skoraj nepremostljivo težavo. Z zrcalno sliko učitelja, ki razlaga v »majhnem kvadratku« novo snov in jo mora posameznik ponotranjiti skozi lastno telesno koordinacijo in orientacijo, ki je pogosto niti ni vešč, če imamo v mislih mlajše otroke, je to misija nemogoče. Ne samo za otroke, tudi za učitelje. Če sem lahko nekoliko osebna, mi je šlo velikokrat na jok, ko sem na ekranu gledala, kako pred mojimi očmi razpadata moje večletno delo in delo otrok, ki jih učim,« je povedala iskreno. »Eno leto baletnega izobraževanja pri vsakem otroku, če izvzamemo september in oktober 2020, je šlo v nič in nikoli ga ne bomo mogli nadoknaditi.«