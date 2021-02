V javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice pravijo, da še vedno prejemajo vprašanja prodajalk in prodajalcev z ljubljanskih tržnic, ali morajo resnično enkrat tedensko opravljati covid teste in biti na njih negativni, da bi smeli prodajati izdelke na tržnici. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je pridobilo pojasnila ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, iz katerega je razvidno, da tedensko testiranje ni potrebno, če imajo prodajalci druga ustrezna dokazila.

Ob tem na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah še povzemajo, da so veljavna potrdila o testiranju, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma članicah schengenskega območja. Poleg tega so veljavna potrdila, izdana pri organizacijah ali posameznikih v tretjih državah, »ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznavata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani nacionalnega laboratorija«.

Tedenska testiranja niso potrebna, na svoji spletni strani povzemajo Ljubljanska parkirišča in tržnice, če ima prodajalec potrdilo o cepljenju proti covidu-19. Iz potrdila mora biti razvidno, da je od prejema drugega odmerka cepiva Pfizerja in Biontecha preteklo najmanj sedem dni, od drugega odmerka Moderninega cepiva ali cepiva AstraZenece pa najmanj 21 dni. Prav tako testiranje ni potrebno, če ima prodajalec potrdilo o pozitivnem izvidu PCR ali hitrega testa, ki je starejše od 21 dni, vendar ne starejše od šestih mesecev. Tedenskemu testiranju se lahko izognejo tudi prodajalci, ki so pridobili potrdilo zdravnika, da so preboleli covid-19 in da od prvih simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev.

Nekateri na testiranje čakali tudi štiri ure

Na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah ne nameravajo organizirati hitrih testov za branjevke in branjevce. To morajo storiti v lastni režiji. Prejšnji teden, ko so test morali opraviti prvič, so nekatere prodajalke čakale tudi po štiri ure, da so se testirale. Minulo soboto je bilo na osrednji ljubljanski tržnici opaziti tudi nekoliko manj branjevk kot običajno ob sobotah, predvsem je bilo manj prodajalk, ki prodajajo le ob sobotah in imajo le manjše količine zelenjave lastne pridelave. Po podatkih Ljubljanskih parkirišč in tržnic ima ob sobotah mize, stojnice in notranje prostore zakupljenih 120 branjevcev in štirje cvetličarji. Na tržnicah Bežigrad, Koseze in Moste je še 58 branjevcev in najemnikov notranjih prostorov ter dva cvetličarja.

Javno podjetje, ki upravlja ljubljanske tržnice, pa je opozorilo na kontradiktornost določil vladnega odloka, ki prodajalcem kmetijskih pridelkov in proizvodov na tržnicah narekuje redno testiranje, po drugi strani pa ukrep ne velja za prodajalce istih izdelkov, ki te prodajajo na premičnih stojnicah. Tako na primer branjevci, ki blago prodajajo doma ali na premični stojnici ob cesti oziroma pred nakupovalnim centrom, ne potrebujejo negativnega testa ali drugega dokazila. Na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah pravijo, da so jih na to opozorili branjevci. Zaradi tega so se obrnili na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da bi jim pojasnili vladni odlok. Tam so jim potrdili, da prodajalci na tržnicah potrebujejo tedenske negativne teste, da bi lahko svoje blago prodajali še naprej.