Od začetka pandemije covida-19 pa do minulega četrtka so imeli v Čilu okoli 790.000 okužb, od tega je 19.659 ljudi umrlo. Država si je med tem zagotovila okoli 90 milijonov odmerkov cepiva, dovolj za dvakratno cepljenje 19,2 milijona prebivalcev. Prve pošiljke cepiva s 154.000 odmerki je prejela od Pfizerja in BioNTecha, namenila pa jih je izključno za imuniziranje zdravstvenega osebja. Redno cepljenje prebivalstva se je začelo 3. februarja v kategoriji najstarejših prebivalcev, tako kot drugod. V prvem tednu so s prvim odmerkom cepili več kot milijon ljudi, do včeraj je cepivo tako prejelo že 2,5 milijona oseb. S tem se je Čile postavil ob bok najuspešnejših držav v svetovnem merilu in se uvrstil na prvo mesto v Latinski Ameriki.

Vlada in lokalne skupnosti so za to akcijo dale na voljo vse razpoložljive javne prostore, od stadionov, športnih dvoran, trgov, šol do ambulant primarnega zdravstvenega varstva. Vključno z Velikonočnim otokom, kjer so že več kot 270 dni brez okužb. Po vsej državi je vzpostavljenih 1422 točk, kjer se lahko brezplačno cepijo vsi njeni prebivalci, ne le čilski državljani.

Rešitev v zelo dobri zdravstveni mreži Do neke mere je postopek cepljenja olajšala zelo dobra zdravstvena mreža, ki jo ima Čile. Predsednica zdravstvene zbornice Izkia Siches je povedala: »Strategija temelji na mreži primarnega zdravstvenega varstva s klinikami in bolnišnicami ter zdravstvenimi domovi, razporejenimi po vsej državi. Te ustanove so v preteklosti vedno sodelovale v kampanjah cepljenja proti različnim boleznim, kar nam omogoča dobro distribucijo in primerno logistiko.« Čeprav cepljenje poteka hitro, okoli 200.000 oseb na dan, je po izjavah Sichesove namen vlade število cepljenih povečati na pol milijona na dan, s ciljem, da bi jim do konca marca uspelo z dvema odmerkoma imunizirati pet milijonov ljudi in bi bilo do julija cepljenih 80 odstotkov oziroma 15 milijonov prebivalcev, kot pravi predsednik vlade Sebastian Pinera. Zanimivo je, kako je tej mali državi brez mednarodne teže, ki jo povrhu od konca leta 2019 pretresajo dokaj razburkana politična dogajanja, uspelo zagotoviti tako velike količine cepiva. Da denar ni dovolj, se je pokazalo v EU. Čile je sicer država članica OECD in najhitrejše rastoče gospodarstvo v Latinski Ameriki v zadnjem desetletju, a je hkrati tudi država z največjo stopnjo neenakosti znotraj OECD, kar povzroča velike družbene napetosti, ki jih tudi pandemija ni umirila. Ena od posledic tega je, da je priljubljenost desničarskega predsednika Pinere že nekaj časa na najnižji ravni sploh.