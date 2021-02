Brišejo sledi za nezakonitim odlaganjem

Občinski izvajalec Prenova-Gradbenik je po našem poizvedovanju o odlaganju zemlje, gradbenega materiala in drugih odpadkov na občinskem zemljišču v Stanežičah zadnja dva dni prenehal tja pošiljati polne tovornjake. Z bagrom so razkopali tudi dovozno pot na ogromno nasutje, na katerem so delavci medtem pobirali odpadke.