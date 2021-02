Janša z lojalnimi kadri posega tudi v izobraževanje

Vlada je v enem zamahu pometla z direktorji direktoratov na ministrstvu za izobraževanje, pristojnimi za visoko šolstvo, investicije in osnovne šole. Na vprašanje, kakšen je razlog za menjave, so na ministrstvu odgovorili, da vlada v roku enega leta po začetku mandata to pač lahko stori.