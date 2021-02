Štiriinsedemdesetletni Ivan Sebanc je že od konca lanskega maja v priporu, ker naj bi doma v Peči pri Grosupljem s sekiro napadel svojo 49-letno hčer. Predobravnavni narok, na katerem je očitek o poskusu uboja zanikal, so opravili že septembra, a se sojenje še ni začelo. Prej mora namreč sodnica Irena Škulj Gradišar razsoditi o zakonitosti uradnega zaznamka policije o besedah, ki naj bi jih Sebanc izrekel po prihodu patrulj na kraj dogajanja. Priznal naj bi namreč, da je hčer poškodoval, in izjavil, da jo je »še premalo«, saj si je to zaslužila. Zagovornik Benjamin Peternelj zahteva izločitev zaznamka iz sodnega spisa, sodnica pa preverja, ali je predlog utemeljen. Zato je včeraj na prostor za priče povabila tri policiste. A sta prišla samo dva. Na koncu niso zaslišali nobenega, poskus zaslišanja številka dve pa predvidoma sledi prihodnji teden.

Sebancu tožilstvo očita, da je 28. maja okoli osme zjutraj z roko, nogo in sekiro Marinko Voje večkrat udaril v glavo in ji povzročil precej poškodb. Ubil je ni zato, ker mu je sekiro izbila iz rok, s kriki pa priklicala sosedo – takrat je odnehal. Žrtev je tako dobila še pravočasno zdravniško pomoč. Zgodba je zapletena, saj oče in hči pripovedujeta vsak svojo resnico. Kaže, da so se odnosi skrhali že leta prej, še preden sta se obtoženi in njegova žena, oškodovankina mama, ločila. V družini naj bi namreč vladalo nasilje. A je kljub temu hčerka očetu, ki je bil brez premoženja, ponudila streho nad glavo. K njej se je preselil dve leti pred napadom. Povod zanj naj bi bil BMW X5, ki naj bi ga Sebanc ob selitvi prepisal na Vojetovo. On je v preiskavi povedal, da avta ni ne plačala in tudi ne prepisala nazaj nanj. Ona pa, da mu je lani spomladi potekla registracija, ki je ni hotel podaljšati, zato je avto odjavila. Usodno jutro se je ravno odpravljala v službo, ko je v garažo prišel oče in jo začel tolči po glavi. Udarec v čelo jo je vrgel po tleh, a je ob naslednjem zamahu še zbrala toliko moči, da mu je izbila sekiro iz rok in jo porinila pod avto. Potem je prišla soseda.

O privilegiju zoper samoobtožbo

Hči je zaslišana v preiskavi zatrdila, da oče ob napadu ni govoril. On pa, da je zahteval prepis avtomobila. In da je hči potem skočila nanj, ga označila za »prasca« in podila iz garaže. Takrat jo je porinil, ona pa ga je po roki udarila s sekiro. To je nato zagrabil in jo z njo udaril, a s topim delom. Potem sta se še prerivala, ona je skakala vanj, je povedal. In da je na koncu sam porinil sekiro pod avto.

Sebanc zanika, da bi ob prihodu policije izjavil, da je hčer poškodoval še premalo in da si je vse skupaj zaslužila. Odvetnik Peternelj pa ob tem opozarja, da v tistem času sploh še ni bil opozorjen na svoje pravice: da je osumljen kaznivega dejanja in kot tak ni dolžan izpovedovati zoper sebe. Uradni zaznamek s to izjavo naj bi bil torej nezakonit dokaz. Glede tega, kot že zapisano, nameravajo zaslišati tri policiste s PP Grosuplje. Dva sta se včeraj na vabilo odzvala, glede policistke pa so s PP sporočili, da ne more priti zaradi daljše odsotnosti. Peternelj je vztrajal, da vse zaslišijo naenkrat, zato je sodnica telefonirala na policijo, kjer je izvedela le, da bo odsotnost predvidoma trajala več mesecev. Da bi razčistila, ali je policistko vseeno mogoče zaslišati, morda prek videokonference, je narok prekinila za en teden.