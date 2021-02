Obdobja krize uspešneje in hitreje prebrodijo tiste organizacije, ki jih odlikuje visoka kakovost odnosov in stabilna, na zaupanju in spoštovanju zgrajena organizacijska kultura. To je ugotovila raziskava komunikacijskih strokovnjakov iz podjetja Mediade, ki so po prvem valu koronakrize skupaj s partnerji analizirali kakovost komuniciranja vodij z zaposlenimi, potrdile pa izkušnje lanskoletnih najboljših zaposlovalcev v projektu Zlata nit.

Odlike vodje s karizmo Ljudje v tem času še bolj kot sicer potrebujemo dobro vodenje. Vodja, ki si vzame čas, nas sliši, nam s tem kaže, da nas spoštuje, ceni naše mnenje in smo mu pomembni. Pravi vodja je zaupanja vredna oseba, ki ji lahko zaupamo pomembne, zaupne informacije. Dane obljube vedno izpolni. Pošten je v odnosu do drugih in ima za vse enaka merila. Kaže visoke etične standarde in vrednote podjetja upošteva pri svojem delu. Odnosi v tako vodenem kolektivu so odprti in pozitivni. Karizmatični vodja razmišlja in ve, kaj si želijo njegovi sodelavci. Hkrati pa dobro pozna sebe in se je pripravljen spreminjati. »Karizmatični vodja vizijo podjetja preoblikuje tako, da se z njo lahko vsak poistoveti. Ko sodelavec v njej vidi uresničitev svojih ciljev, postane tudi osebno zavzet.« Vodja je pri tem uspešen, če ljudi, ki jih vodi, dobro pozna. Vedeti mora, kaj je vsakemu od njih pomembno v karieri in v življenju, pojasnjuje Lubejeva, ustanoviteljica podjetja Kadrovska asistenca ter country manager Profiles International Slovenia.