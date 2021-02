Da se je med sprehodi in opravki po mestu marsikje težko izogniti pasjim iztrebkom, na družbenih omrežjih opozarjajo mnogi Jeseničani. Da bi izboljšali stanje, so z Občine Jesenice sporočili: »Občinski inšpektorji in redarji bodo v naslednjih tednih izvajali poostrene nadzore in prekrškovno obravnavali vse, ki za svojim kužkom ne bodo pospravili iztrebkov ali jih bodo puščali na javnih površinah.« Posameznik je lahko za takšen prekršek kaznovan takoj na kraju, kazen znaša 200 evrov, opozarja vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič.

Jarkovič odkrito prizna, da redarji in inšpektorji težko med prekrškom zalotijo lastnika psa, ki iztrebka ne pospravi, saj to v navzočnosti redarjev v uniformi vendarle stori tudi pogosti nepobiralec. »Tako da smo pozorni predvsem na to, ali ima lastnik psa s seboj vrečke za pobiranje iztrebkov,« pravi vodja inšpektorata in redarstva.

Občani so občino pozvali še, naj zagotovi več košev za pasje iztrebke. Na Občini Jesenice pravijo, da so v zadnjih dveh letih vse krajevne skupnosti pozvali, naj podajo svoje predloge, kje bi bila postavitev košev za pasje odpadke še smiselna, in jih nato na podlagi njihovih predlogov in zagotovljenih finančnih sredstev tudi postavili. Sicer so leta 2017 v urbanem delu Blejske Dobrave postavili dva tovrstna koša in ju opremili z vrečkami, a v enem tednu je iz košev izginilo kar štiri tisoč vrečk. Zato novih tam niso postavili, pribor pa so nehali nabavljati.