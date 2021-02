Morje slovenske Istre je pravi poligon za oblikovanje vrhunskih športnic in športnikov. Če omenimo samo nekaj uspešnih nastopov na olimpijskih igrah in drugih mednarodnih tekmovanjih športnic in športnikov, ki so svojo kariero začeli in ustvarjali na morju, potem vsekakor ne gre prezreti Janka Kosmine, Mariota Fafangla, Janje in Alenke Orel, Klare Maučec, Gašperja Vinčeca, Davorja Mizerita, Andreja Hrabarja, Karla Hmeljaka, Erika Tula, Mitje Kosmine, Vasilija Žbogarja, Špele Ponomarenko - Janić, Veronike Macarol, Matjaža Markiča in veliko drugih. Zato tudi pobuda stranke slovenske Istre Oljka, da se na najvišjem delu klifa, ki leži v občini Izola in se razprostira nad nekdanjo obalno cesto med Izolo in Koprom, postavi Muzej morskih športov.

Muzej kot okno v svet

Kot je naznanila Vida Gračnar, vršilka dolžnosti predsednice Oljke, ocenjujejo, da je odprtje muzeja prava rešitev. »Poimenovali smo ga Muzej morskih športov, pri čemer smo se namenoma izognili izrazu vodnih športov. Želimo, da je nedvoumno razumljivo, da gre za športe, povezane z morjem, ki je za nas domačinke in domačine izjemno pomembno v vseh pogledih,« je povedala Gračnarjeva in dodala, da bi se v muzeju razstavili športna oprema in rekviziti športnic in športnikov, vključujoč podroben interaktiven zgodovinski pregled njihovih uspehov. Tak objekt bi na to območje vnesel dragocen kulturni in zgodovinski program ter ga s tem izdatno obogatil. Dodatno bi s svojo prepoznavno podobo, predvsem frontalno fasado, s katere se odpirajo pogledi na morje, predstavljal okno v svet.

Muzej bi stal v neposredni bližini arheološkega območja Viližan, kjer so ostanki rimskega pristanišča iz 2. in 3. stoletja. Pristanišče bi se kot podaljšek muzeja lahko ponovno obudilo, tudi tako, da se ponovno vzpostavita dva pomola, ki bi omogočala privez jadrnic in drugih športnih plovil, ki bi se predstavljala v sklopu muzeja. Poleg pristanišča bi se uredil tudi priobalni pas, ki bi omogočal sprostitev ob morju. vl