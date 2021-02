Šlo naj bi za osem posameznikov, ki so posredovali pri sklepanju pogodb o nakupu osebne zaščitne opreme med italijansko državo oziroma posebnim komisarjem vlade za izredne razmere v času pandemije Domenicom Arcurijem na eni ter tremi kitajskimi konzorciji na drugi strani. Gre za pogodbe o nabavi več kot 800 milijonov zaščitnih mask FFP2 in FFP3 ter kirurških mask v skupni vrednosti 1,25 milijarde evrov. Po ugotovitvah italijanske finančne policije je skupina neimenovanih posrednikov pri sklepanju pogodb v svoje žepe pospravila za več deset milijonov evrov nezakonitih provizij, ki so jim jih izplačala kitajska podjetja, da so dobila posel. Očitajo jim nezakonito posredovanje oziroma trgovanje z vplivom, preprodajo ukradenega blaga in pranje denarja. Zaslužkarjem naj bi sicer po poročanju dnevnika Corriere della Sera stopili na prste že lansko pomlad, ko se je Italija spopadala s prvim valom epidemije. V racijah, ki so povezane s to operacijo, naj bi zasegli premoženje, ki je uradno v lasti več podjetij – med drugim nepremičnine, deleže v finančnih in zavarovalnih družbah, delnice podjetij ter luksuzne izdelke, kot so nakit in ure, avtomobili, motorji in jahta.

Uradu komisarja Arcurija tožilstvo po poročanju italijanskih medijev medtem očita, da očitno ni zainteresiran za vzpostavitev neposrednih stikov s kitajskimi dobavitelji, ampak se raje zanaša na male posrednike, ki pa pri tem računajo predvsem na lasten zaslužek na račun epidemije. Iz Arcurijevega urada so sporočili, da so bili žrtev prevare, da bodo sodelovali s tožilstvom in da razmišljajo o vložitvi odškodninske tožbe.