Vprašanje se je nanašalo na tvit, v katerem je premier novinarko Politica Lili Bayer, avtorico kritičnega članka o položaju medijev v Sloveniji, obtožil laganja. V Evropski komisiji so danes obsodili vsebino premierjevega tvita in na splošno osebne napade na novinarje.

»Predsednik vlade je strasten tviteraš. Če bi kakšen tvit manj napisal, bi imeli najverjetneje tudi kakšno fronto manj. Ampak takšen je in najverjetneje se ne bo spremenil,« je še dejal Tonin o premierjevem tvitanju. Dodal je tudi, da imata s predsednikom vlade različen stil tvitanja in da vsak sprejema odgovornost za svoje besede.

Na premierjevo tvitanje se je danes odzvala tudi evropska poslanka Ljudmila Novak (EPP/NSi). »Ne bi me presenetilo, če bi se Slovenija zaradi neprimernih odzivov predsednika vlade znašla pod drobnogledom Evropskega parlamenta in drugih evropskih institucij,« je tvitnila ob povezavi do izjave na svoji spletni strani.

Na njeno objavo se je odzval tudi Janša, ki je tvitnil, da se ne boji drobnogleda. »Pozdravljamo čim bolj dosleden »drobnogled« slovenskega medijskega prostora, financiranja medijev, izvora premoženja lastnikov Večer, Delo, Dnevnik itd., delovanja pravosodja, zlorab državnih institucij, financiranja paradržavnih NVO z Metelkove in Roga,« je zapisal na twitterju.