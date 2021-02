V Evropski komisiji so kritični do ravnanja slovenskega premierja, ki vztrajno napada tuje in domače novinarje. Izpostavili so, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi. Govorec komisije Christian Wigand je pri tem spomnil na besede podpredsednice komisije za vrednote in preglednost Vere Jourove, izrečene pred približno letom dni v kontekstu napadov na novinarje v Sloveniji: »Svobodni in neodvisni mediji so ključni za demokracijo in vrednote EU. Njihova naloga je, da preverjajo odgovornost nas, politikov. Zaščita novinarjev mora biti prioriteta za vsako državo. Ne sme biti sovraštva, groženj in osebnih napadov.« In dodal: »Te besede veljajo tudi danes.«

Wigand je v odzivu na novinarska vprašanja še spomnil, da je komisija v poročilu o vladavini prava septembra lani izrazila zaskrbljenosti zaradi spletnega nadlegovanja novinarjev v Sloveniji. »Poleg pravdnih postopkov z zastraševalnim učinkom je razlog za zaskrbljenost tudi spletno nadlegovanje novinarjev in grožnje novinarjem, pri čemer manjka odziv kazenskega pravosodja,« piše v poročilu.

Glavni govorec komisije Eric Mamer pa je ob tem še izpostavil, da to sporočilo v celoti podpira tudi predsednica komisije Ursula von der Leyen. Za tem so se zvrstila številna dodatna vprašanja tujih bruseljskih dopisnikov, tako glede položaja medijev v Sloveniji kot glede Janševih obtožb novinarke Politica. Novinarji so večkrat vprašali, ali torej komisija jasno obsoja Janševo ravnanje. »Da, seveda. Žaljivih besed v odnosu do novinarjev, vključno s tem konkretnim primerom, ne sprejemamo in jih obsojamo. Naj bo to absolutno jasno,« je bil jasen Mamer, ki se je kasneje dopolnil: »Niti sanjali ne bi o tem, da bi to počeli tukaj v Bruslju, in nikakor ne pričakujemo, da bi se drugi zatekali k takšnim praksam. Naj ne bo nikakršnih dvomov glede tega.«

Pozneje se je na Twitterju oglasil tudi izvršni podpredsednik komisije Frans Timmermans, ki je zapisal: »Ni treba, da nam je všeč, kar piše v medijih. Je pa treba spoštovati svobodo medijev. Poniževanje, grožnje in napadi na novinarje so neposredni napadi na svobodo medijev. Zato novinarji, kot je Lili Bayer, zaslužijo našo podporo.«

Evropska komisija Janšo obsoja, Tonin mu krije hrbet Med tem ko Bruselj striže z ušesi, prvak NSi Matej Tonin vsebino tvitov premierja Janeza Janše danes komentiral z besedami, da tako kot politiki tudi novinarji ne bi smeli biti presenečeni nad kritiko. »Tako politiki kot novinarji smo neke vrste javne osebnosti, katerih delo je vsem na razpolago, vsem vidno. In seveda ocene o našem in vašem delu so lahko različne,« komentira Tonin vsebino premierjevih tvitov. In še dodaja, da tako kot politiki prenašajo vse kritične besede in vse stvari, ki sodijo k poklicu, tako najverjetneje tudi novinarji ne bi smeli biti presenečeni, če kdo kritizira njihovo pisanje. »Predsednik vlade je strasten tviteraš. Če bi kakšen tvit manj napisal, bi imeli najverjetneje tudi kakšno fronto manj. Ampak takšen je in najverjetneje se ne bo spremenil,« je še dejal Tonin o premierjevem tvitanju. Dodal je tudi, da imata s predsednikom vlade različen stil tvitanja in da vsak sprejema odgovornost za svoje besede. Na premierjevo tvitanje pa se je sicer danes odzvala tudi evropska poslanka Ljudmila Novak (EPP/NSi). »Ne bi me presenetilo, če bi se Slovenija zaradi neprimernih odzivov predsednika vlade znašla pod drobnogledom Evropskega parlamenta in drugih evropskih institucij,« je tvitnila ob povezavi do izjave na svoji spletni strani. To je ekspresno komentiral tudi Janša, ki je tvitnil, da se ne boji drobnogleda. »Pozdravljamo čim bolj dosleden »drobnogled« slovenskega medijskega prostora, financiranja medijev, izvora premoženja lastnikov Večer, Delo, Dnevnik itd., delovanja pravosodja, zlorab državnih institucij, financiranja paradržavnih NVO z Metelkove in Roga,« je zapisal na twitterju. »Z velikim veseljem sprejmemo v Sloveniji kakršnokoli delegacijo katerekoli institucije, ki bi skušala dokazati, da so večinski mediji pod nadzorom @vladaRS. Verjetno bi zadoščal že nekaj urni obisk s korektnim prevajalcem, recimo med 18.00 in 22.30 zvečer, pa bi bilo vse jasno,« sicer še sporoča kritikom ter nadaljuje z zagovarjanjem svoje resnice. »Za svobodo medijev se borim od leta 1988, ko so me slovenski komunisti poslali v vojaški zapor. Obsojen sem bil, da »sem nameraval« zapisati resnico. Lekcij od ljudi, rojenih v bogastvo, ki jim laži prodaja stranka SD, ne sprejemam,« se je med drugim odzval na kritiko španskega evroposlanca Luisa Garicana.