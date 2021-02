V komisiji so danes v povezavi z vprašanjem financiranja STA najprej spomnili, da v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh članice EU lahko dodelijo pomoč medijem, tudi tiskovnim agencijam, kot nadomestilo za storitve splošnega gospodarskega pomena. »Izbira o dodelitvi pomoči je vselej odločitev članice, a seveda evropska pravila ne morejo služiti kot izgovor za ustavitev financiranja medijev ali konkretno tiskovnih agencij,« je ponovila govorka komisije za področje konkurence Arianna Podesta.

Da so slovenske oblasti same pristojne za preverjanje pravil in izvrševanje državne pomoči STA brez odobritve Evropske komisije, kar počnejo že skoraj deset let, sta v odgovoru na pismo STA glede financiranja sredi januarja zapisali tudi evropski komisarki za konkurenco in vrednote, Margrethe Vestager in Vera Jourova. Evropska komisija je tedaj odgovorila tudi slovenskim oblastem in jih po neuradnih informacijah pozvala k umiku notifikacije v povezavi s financiranjem STA.

Na vprašanje, ali so slovenske oblasti umaknile notifikacijo, je govorka danes odgovorila, da se to še ni zgodilo. Spomnila je, da je komisija po prejetju notifikacije slovenskim oblastem svetovala, da članice na podlagi sklepa o storitvah splošnega gospodarskega pomena lahko dodelijo pomoč za opravljanje javne službe brez predhodne notifikacije komisiji, če so pogoji izpolnjeni. Eden od teh pogojev je, da letni znesek ne sme preseči 15 milijonov evrov. V primeru STA ta pogoj je izpolnjen, je dejala. Omenjena pravila po njenih besedah veljajo tudi za javni servis tiskovne agencije, za zagotovitev izpolnjevanja pogojev pa so odgovorne članice.

Ob tem je govorka komisije povedala, da ostajajo v stiku s slovenskimi oblastmi glede tega. Če bodo slovenske oblasti kljub povedanemu vztrajale pri tem, da želijo odločitev komisije, bo ta zadevo prednostno preučila, takoj ko ji slovenske oblasti posredujejo celovito informacijo o tem.

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) je konec novembra začasno zaustavil financiranje STA. Po sprejetem sedmem protikoronskem zakonu, ki je vladi naložil obveznost plačila zapadlih obveznosti, se je ministrstvo za finance obrnilo na Evropsko komisijo po mnenje, ali bi šlo v tem primeru za nedovoljeno pomoč. A je nato vlada na podlagi sporočila komisarke Vestagerjeve začasno odobrila izplačilo STA, saj da »nakazuje možnost pozitivne odločitve Evropske komisije glede nakazila državne pomoči za STA«. Konec januarja je Ukom poravnal zapadle obveznosti do STA iz naslova financiranja javne službe po zakonu za celotno lansko leto, kasneje pa še po tržni pogodbi za lansko leto.