Sijajna Lara Gut – Behrami v Cortini d’Ampezzo doživlja novo športno pomlad. Devetindvajsetletna Švicarka je na ženskem veleslalomu sodila v širši krog favoritinj, ne pa v najožjega. V italijanskih Dolomitih se je veselila drugega naslova svetovne prvakinje, potem ko je bila najboljša že na superveleslalomu, medtem ko je bila na smuku tretja. V igri minimalnih razlik sicer dolgega in napornega veleslaloma je bila zaenkrat najuspešnejša smučarka v Italiji za dve stotinki hitrejša od Mikaele Shiffrin, ki je s srebrno kolajno v Cortini d’Ampezzo osvojila komplet kolajn. S tretjim mestom je presenetila Katharina Liensberger, ki je znova dokazala, da je avstrijska reprezentanca za razliko od slovenske na največje tekmovanje prišla sijajno pripravljena. To je s petim mestom potrdila tudi Ramona Siebenhofer.

Slovenska reprezentanca je v Cortini d’Ampezzo dobila novo rezultatsko zaušnico. Teh se je nabralo na svetovnem prvenstvu v italijanskih Dolomitih nabralo že zelo veliko. Najboljšo slovensko uvrstitev je s 15. mestom dosegla Tina Robnik. Meta Hrovat je bila po prvi progi deseta, na drugi pa storila napako in odstopila. Ana Bucik je odstopila že na prvi progi, četrta Slovenka Neja Dvornik pa je bila 21. Največje upe po vrhunski uvrstitvi je zbujala Meta Hrovat, ki pa je že na tretji disciplini zapored storila napako. Tik pred ciljem slaloma na alpski kombinaciji je zapravila uvrstitev med najboljšo peterico, na paralelnem veleslalomu jo je slabši zavoj stal napredovanja proti kasnejši svetovni prvakinji Marti Bassino, na veleslalomu pa je znova zamudila priložnost za odmevno uvrstitev.

»Zelo sem razočarana, saj sem spet storila napako. Te napake se mi ne bi smele dogajati, saj sem se na smučeh počutila zelo dobro,« je bila vidno razočarana Meta Hrovat. Tudi Tina Robnik se s 15. mestom ni izpostavljala: »Nekateri zavoji niso dovolj dobri za boljši rezultat. Tekma je bila naporna, zelo dolga, menjavale pa so se številne podlage.«

Prva veleslalomska proga je ponudila prvovrstno presenečenje, saj je Američanka Nina O’Brien zgolj za dve stotinki zaostala za slovito rojakinjo Mikaelo Shiffrin ter dosegla drugi čas prve proge. 23-letna smučarka se je doslej na tekmah svetovnega pokala le enkrat uvrstila med najboljšo deseterico, ko je bila decembra lani deveta na slalomu na Semmeringu. Dobro veleslalomsko pripravljenost je pokazala v Kranjski Gori, kjer je bila na obeh veleslalomih 13., kar sta bili njeni najboljši uvrstitvi v tej disciplini. Nina O’Brien je odločno napadla tudi na drugi progi, bila do zadnjega vmesnega časa celo najhitrejša, a tik pred ciljem storila večjo napako ter nazadovala na 10. mesto.

Popolno razočaranje je doživela italijanska reprezentanca, saj je bila zmagovalka štirih preizkušenj svetovnega pokala v tej sezoni Marta Bassino preveč agresivna ter dosegla 15. čas, bronasta olimpijka in lanska skupna zmagovalka svetovnega pokala Federica Brignone pa je odstopila. Na drugi progi je Marta Bassino napredovala na 13. mesto, kar je bila najboljša italijanska uvrstitev. Na največji tekmi je bila s 4. mestom najboljša v sezoni Alice Robinson, s 6. pa je navdušila Poljakinja Maryna Gasienica-Daniel, ki je povrhu na drugi progi storila večjo napako.

Do konca 46. svetovnega prvenstva so v Cortini d’Ampezzo še tri končne odločitve, in sicer jutri v moškem veleslalomu, v soboto ženskem slalomu, v nedeljo pa moškem slalomu.