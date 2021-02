Minister za delo Janez Cigler Kralj je na današnji tiskovni konferenci povedal, da so se področja oskrbe starejših že od prvega dne njegovega mandata lotili celovito in prednostno. Spomnil je, da je bilo to področje kljub očitnim demografskim trendom in vse večjim potrebam v zadnjem desetletju močno zapostavljeno, posebej glede institucionalnega varstva. Zadnji dom za starejše je bil namreč zgrajen že davnega leta 2005. Ker se je tem času v oskrbo starejših tudi nasploh zelo malo vlagalo, se danes domovi soočajo s prostorsko stisko in ne dosegajo standardov, da bi se lahko bolj učinkovito odzvali na epidemijo covida-19.

Po besedah Cigler Kralja so pri reševanju problematike oskrbe starejših usmerjeni v štiri ključna področja - deinstitucionalizacijo, institucionalno varstvo, kadrovske standarde in normative ter sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi. S tako imenovano deinstitucionalizacijo želijo starejše čim dlje zadržati v domačem okolju in jim nuditi pomoč v okviru dolgotrajne oskrbe. Na področju institucionalnega varstva nameravajo zgraditi nove domove in posodobiti obstoječe kapacitete. S prenovo že zdavnaj zastarelih standardov in normativov nameravajo izboljšati delovne pogoje za zaposlene v domovih za starejše in socialnovarstvenih zavodih, z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki ga pripravljajo skupaj z ministrstvom za zdravje bi ustvarili kakovosten, dostopen in finančno vzdržen sistem.

Do 2022 v domovih dodatnih 2280 postelj Minister je povedal, da bo v letih 2021 in 2022 za investicije v javno mrežo domov namenjenih 30 milijonov evrov, v domovih s koncesijo pa bodo do leta 2022 zagotovili dodatnih 2280 postelj. V okviru kohezijskih sredstev v višini 2,1 milijona evrov zaključujejo energetske sanacije šestih domov, za izboljšanje bivalnega standarda v domovih pa načrtujejo tudi koriščenje 73 milijonov evrov iz sklada REACT-EU. Na področju investicij v infrastrukturo domov je omenil že zaključeni javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo v višini skoraj 19 milijonov evrov, namenjen izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, najkasneje do konca leta 2022 pa bo zagotovljenih skupno 29 novih enot. Za nadaljnjo deinstitucionalizacijo bodo porabili tudi sredstva iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Predvidoma naj bi jih bilo za 56 milijonov evrov. Preko nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo do konca leta 2022 pridobljenih več kot 180 novih, starejšim prilagojenih stanovanj, do leta 2025 pa skupaj 400.