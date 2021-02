Na računskem sodišču so za STA pojasnili, da so razčiščevalni sestanki v nekaterih primerih potekali v več delih. V primeru treh revidirancev so se sestankov udeležili tudi odvetniki, skupaj s predstavniki revidirancev. »S takšno prakso se srečujemo izjemno redko, zlasti pa ni običajna pri vladnih uporabnikih državnega proračuna,« so navedli na sodišču.

Konkretnega odgovora glede datuma izdaje revizijskega poročila ne morejo dati, saj izdaji predloga revizijskega poročila sledijo faze za končanje revizijskega postopka. Predlog revizijskega poročila je bil vročen le revidirancem in nekdanjim odgovornim osebam revidirancev iz revidiranega obdobja in ni javen dokument.

Na predlog lahko vsi prejemniki podajo ugovor v roku osmih dni od vročitve predloga revizijskega poročila. Trajanje te faze revizijskega procesa je tako odvisno od hitrosti vročanja vsem naslovnikom in od števila ter obsega morebitnih ugovorov prejemnikov predloga revizijskega poročila, ki jih mora obravnavati in o njih odločiti senat računskega sodišča.

Po končanem odločanju o morebitnih ugovorih revizorji in revizorke pripravijo končno besedilo revizijskega poročila, ki ga obravnava še redakcijska komisija, nato pa se ga dokončno oblikuje in pripravi za izdajo, so dodali.

Skoraj polovica dobaviteljev brez ustreznih certifikatov? Spletni portal Necenzurirano je danes poročal, da je iz predloga revizije računskega sodišča razvidno, da je imelo ministrstvo za gospodarstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, ključno vlogo v poslih z dobavo zaščitne opreme med prvim valom epidemije covida-19. Počivalšek ali njegovi ljudje so imeli glavno besedo v postopkih nabav, čeprav za to niso imeli nobenih pristojnosti, vso odgovornost pa so prelagali na zavod za blagovne rezerve. Posredovali so za izbrane dobavitelje, med katerimi sta največje posle dobila podjetji Geneplanet, izbrano za dobavo za osem milijonov evrov medicinskih ventilatorjev, in Acron, dobavitelj 20 milijonov evrov vrednih zaščitnih mask. Med privilegiranimi dobavitelji je bila tudi Marijana Plevnik, soproga Počivalškovega bratranca. V vsaj enem primeru pa je gospodarski minister na zavod pritiskal tudi z »urgentnimi navodili« predsednika vlade Janeza Janše, piše portal Necenzurirano. Revizija po njihovih navedbah ugotavlja, da je skoraj polovica od 64 dobaviteljev v Slovenijo pripeljala opremo, ki ni imela ustreznih certifikatov. Teh ogromnih količin mask in druge opreme tudi po koncu prvega vala epidemije ni preverjal nihče. Prav tako številni dobavitelji, ki so podpisali pogodbe o dobavi, k ponudbam niso priložili fotografij posameznih kosov opreme. Kar 32 od 64 pogodb pa je bilo sklenjenih na podlagi ponudb, ki niso vključevale bistvenih elementov, ali pa dobavitelji sploh niso posredovali ponudb. Zavod je tako v prvih dneh Janševe vlade uradno izbral štiri dobavitelje ventilatorjev na podlagi seznama, ki ga je prejel od Počivalškovega ministrstva, poroča portal. Uslužbenec, ki ga je poslal, se je v priloženem sporočilu skliceval na poslanko SDS Jelko Godec, danes državno sekretarko v Janševem kabinetu. Plačilo osem milijonov evrov predujma za Geneplanet, ki ga je Počivalšek zahteval od tedanjega direktorja zavoda Antona Zakrajška, je bilo po oceni računskega sodišča »odstopanje od prakse zavoda, lastne prakse in danih navodil«.