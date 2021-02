»Zjutraj so se na mojem domu oglasili predstavniki pristojnih organov, ki izvajajo preiskavo v povezavi s primerom Sript,« je v izjavi za medije danes zapisala Pivčeva. »Le končana strokovna in neodvisna preiskava bo dokončno potrdila, da v primeru Sript nisem storila nič nezakonitega,« je dodala ob tem.

Sama si želi, da se preiskava čim prej zaključi, pri čemer ocenjuje, da so vsi postopki, ki jih izvajajo pristojni organi, profesionalni in korektni. Z zaključkom preiskave upa, da se preneha »medijski linč in neutemeljeno obtoževanje«, ki se je po njeni oceni pričel ob prevzemu predsedstva DeSUS.

»Deležna sem hudih groženj in izjemnih pritiskov od trenutka, ko sem še kot ministrica pričela z odkrivanjem nezakonitih ravnanj. Ne le jaz, tudi moja družina in moji otroci, vsi smo izjemno izpostavljeni. Z namenom, da se me odstrani iz političnega prostora, se me osebno blati in diskreditira že dlje časa,« je navedla Pivčeva. Ob tem je dodala, da je tudi sama človek in mama, ki ima vsaj minimalno pravico do zasebnosti in ustavnih pravic.

O hišnih preiskavah, ki se nanašajo na afero Sript, sta danes prva poročala portala Necenzurirano in Siol. Zaradi afere je ministrstvo za gospodarstvo naznanilo sum kaznivih dejanj goljufije, goljufije na škodo EU in ponarejanja listin.

Na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) so za STA potrdili, da danes opravljajo več hišnih preiskav na območju Slovenije. Več podatkov zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka trenutno ne morejo posredovati, so pa napovedali, da bodo več informacij podali kasneje.

Ministrstvo za gospodarstvo je sum kaznivih dejanj ljubljanskemu okrožnemu tožilstvu naznanilo jeseni 2019. Po neuradnih informacijah portala Necenzurirano je ovadbo vložilo proti nekdanji direktorici Turistične gostinske zbornice Slovenije Klavdiji Perger, dekanu brežiške fakultete za turizem Boštjanu Brumnu in predavateljici na portoroški Turistici Maji Uran Maravič.