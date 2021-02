Na današnji novinarski konferenci so sodelovali dr. Bojana Beović, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, Slavko Krištofelc, direktor inšpekcije varnosti in zdravja pri delu v Inšpektoratu za delo, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Vlada je na včerajšnji seji sklenila, da Slovenija ostaja v oranžni fazi glede sproščanja ukrepov za zajezitev novega kooronavirusa. Za prehod v rumeno fazo mora 7-dnevna incidenca števila okuženih pasti pod 600 okuženih, v Sloveniji pa ta danes znaša 768.

Beovićeva: Hitri testi so bistveni manj zanesljivi, a vseeno uporabni

»Kot je že znano, so hitri antigenski testi bistveno manj zanesljivi. Predvsem to velja za asimptomske bolnike,« je uvodoma v svoji predstavitvi dejala Bojana Beović. Kljub temu meni, da je hitro testiranje smiselno, saj z njim vseeno lahko na hiter in enostaven način izločijo vsaj nekaj ljudi, ki so potencialno kužni in tako odidejo v samoizolacijo. Zaradi nizke občutljivosti testa ga je smiselno uporabljati tudi večkrat tedensko, če je to izvedljivo, je prepričana Beovićeva.

O novih mutacijah virusa je Beovićeva dejala, kar je že znano. Britanski sev in južnoafriški sev sta veliko bolj kužna in se širita hitreje. »Zaenkrat je znano, da naj južnoafriški sev ne bi povzročal hujših oblik bolezni, medtem, ko naj bi britanski to lahko povzročil.« Najbolj zaskrbljujoče pa je, da ljudje, ki so že preboleli koronavirus, nimajo protiteles za novi južnoafriški sev, medtem ko je britanska različica dokaj podobna uvodni obliki bolezni in so ljudje s cepljenjem in prebolelo boleznijo pred njo zaščiteni. »Trenutno nas veliko bolj skrbi južnoafriška oblika bolezni, kot britanska, saj zanjo še nimamo cepiva, ljudje pa nimajo protiteles,« je o novih sevih povedala Beovićeva. Omenila je tudi še brazilski sev, o katerem pa trenutno še ne vedo veliko.