Miami brez Dragića po podaljšku klonil proti Golden Statu

Košarkarji Miami Heat, za katere zaradi poškodbe gležnja še ni zaigral slovenski zvezdnik Goran Dragić, so tokrat v ligi NBA gostovali v Kaliforniji pri Golden State Warriors. Čeprav so imeli gosti s Floride še pet minut pred koncem devet točk prednosti, so dopustili podaljšek, v katerem so bili boljši bojevniki in zmagali s 120:112.