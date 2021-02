Čeprav bo slovenska košarkarska reprezentanca zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo igrala brez Jordana Morgana, ki je hitro postal eden njenih ključnih členov, a je moral tokrat popustiti pritiskom svojega kluba Unicsa iz Kazana, proti Madžarski in Ukrajini v mehurčku v Kijevu nihče ne razmišlja o ničemer drugem kot o novih zmagah. Z začasnim selektorjem Aleksandrom Sekulićem je namreč v izbrani vrsti zavel nov veter, kar je čutiti tudi v izjavah reprezentantov. Čeprav si je Slovenija mesto na prvenstvu stare celine že zagotovila, bo imela danes proti Madžarski poseben motiv. Kapetan Edo Murić in soigralci namreč želijo dokazati, da je bil poraz na prvi tekmi le posledica slabega dne in slabšega stanja, ki je tedaj vladalo v reprezentanci.

Imajo obvezo, da se ne sprostijo

Ko je Slovenija po neuspelih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo tudi nove za evropsko začela bledo in klonila proti Madžarski ter neprepričljivo ugnala Avstrijo, se je na takratnega selektorja Rada Trifunovića upravičeno sprožil plaz kritik. Igralci so mu tedaj stopili v bran, kar je pomenilo, da vez med Trifunovićem in njimi ni bila pretrgana, a so sami pri sebi vedeli, da so sposobni igrati precej bolje. Z vročimi glavami je bilo to težko priznati, danes, ko je minilo nekaj časa in je prišlo do selektorske menjave, nekoliko lažje. »Takrat nismo imeli pravega naboja. Enostavno se nismo stepli, nismo se borili, kot bi se lahko in znamo,« je povedal kapetan Edo Murić, ki je venomer med najbolj srčnimi posamezniki na parketu. »Tista tekma je pokazala, da Madžari lahko dominirajo, če dobijo nasprotnika v mlin. To je bila dobra šola za vse nas in verjamem, da smo se iz nje nekaj naučili. Znova nas morata v igri krasiti energija in disciplina. Imamo obvezo, da se kljub napredovanju ne sprostimo. Želimo biti prvi v skupini in s tem narediti nekaj pritiska, saj je tako lažje igrati,« je še dodal kapetan reprezentance.

Murić je eden od peterice košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so odpotovali v Kijev. Iz ljubljanskega kluba so na Košarkarsko zvezo Slovenije naslovili prošnjo, da bi zaradi okužb s koronavirusom in zahtevnega urnika tokratno akcijo izpustili, a se njihove želje niso uresničile. »Vseh pet se je vabilu odzvalo, ker so si želeli biti del reprezentance. Tu se zame zgodba konča,« je situacijo komentiral selektor Aleksander Sekulić, njegove besede pa je potrdil tudi Murić. »Klub nam je pojasnil svoje stališče, a nam dal proste roke, kar je zelo pošteno od njih. Vsi s ponosom igramo za reprezentanco, zato smo se odzvali vabilu. Res je, da smo zaradi okužb v moštvu teden dni vadili doma in da smo zato na prvem reprezentančnem treningu potrebovali nekaj časa, da smo prebili zakrčenost, a nič strašnega.«