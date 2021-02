Hrvaška vlada se z ruskimi oblastmi pogovarja o mogočem naročilu cepiva Sputnik in je domači agenciji za zdravila že naročila, naj preuči njegovo ustreznost ne glede na to, ali bo dobilo tudi zeleno luč Evropske unije. Pogovore je potrdilo tudi rusko veleposlaništvo v Zagrebu.

»Naloga naših strokovnjakov zdaj je, da pridobijo informacije o učinkovitosti in varnosti cepiva… Odgovor hrvaške agencije za zdravila pričakujemo v nekaj dneh,« je dejal minister za zdravstvo Vili Beroš in dodal, da mora vsaka vlada skrbeti za zdravje svojih državljanov. »Ničesar nezakonitega ni v iskanju rešitev tudi zunaj Evropske unije, zlasti ko prihaja do zamud pri razdeljevanju cepiva znotraj evropskih okvirov,« je dejal.

Od članic EU rusko cepivo že uporablja Madžarska, ki je skupaj s Češko, Slovaško in Poljsko v okviru višegrajske četverice včeraj pozvala uradni Bruselj, naj čim prej odobri tudi druga, ne le »zahodna« cepiva. Slovaška bo odločitev o uporabi ruskega cepiva sprejela danes. V Srbiji, ki je na drugem mestu v Evropi po številu cepljenih na prebivalca za Veliko Britanijo, večinoma uporabljajo cepivo Sputnik in kitajski Sinopharm. Slednjega uporablja tudi že Madžarska.

Dvomi predsednice evropske komisije

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen pa je včeraj nakazala sumničavost glede ruskega ravnanja. »Še vedno se sprašujemo, zakaj Rusija na papirju ponuja milijone in milijone odmerkov cepiva, medtem ko ni dovolj napredka pri cepljenju njenih lastnih državljanov,« je dejala. Po njenih besedah Rusija sploh še ni zaprosila Evropske agencije za zdravila (EMA) za odobritev Sputnika na tleh Unije. Če bo to storila, pa bodo morali posredovati popolne podatke o cepivu in iti skozi ves proces, tudi inšpekcijo proizvodnih obratov, je dejala von der Leynova. V Rusiji so se odzvali z odgovorom, da so že v stikih z EMA in da je ta že imenovala poročevalca, ki bo vodil proces morebitne odobritve.

Vendar zelena luč agencije EMA ni pogoj, da države članice začno uporabljati cepivo, kot kaže že primer Madžarske. Komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides glede tega pravi, da je uporaba cepiva v pristojnosti držav članic, da pa to počno na lastno odgovornost oziroma da EMA ne opravlja siceršnjega spremljanja učinkovitosti, težav in morebitnih stranskih učinkov cepiv, ki jih ne odobri sama. agencije