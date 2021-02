Cvetka Bevc: Sence (Droplja, 2020) Cvetka Bevk je pesnica, pisateljica in glasbenica, ki je v svojem četrtem romanu Sence združila pripoved moškega in ženske. Izmenjujejo se torej besede uspešnega umetnika in delavničarke kreativnega pisanja, poglavja v kurzivu pa so tista, ki njuno zgodbo na bolj objektivističen način povežejo. Pred nami je namreč pripoved o družinskih skrivnostih, do katerih ima ključ le protagonistova babica, in soočenju s preteklostjo, ki ji junaka ne moreta uiti. Spremno besedo je spisal Matej Bogataj.

Laurence Devillers: O robotih in ljudeh (Mladinska knjiga, 2021) Profesorica umetne inteligence na pariški Sorboni Laurence Devillers v delu O robotih in ljudeh poudarja, da roboti niso več le snov znanstvene fantastike, temveč so človekovi pomočniki in tovariši pri igri ali raziskovanju. Avtorica želi prek praktičnih rešitev, ki združujejo tehnološki in filozofski razmislek, razložiti umetno inteligenco robotov in bralca pripraviti na prihodnost s predlogi, kako naj naši prihodnji spremljevalci sledijo moralnim zapovedim. Prevod Vesna Velkovrh Bukilica.

Suzana Tratnik: Potonski most (Beletrina, 2020) Prizorišče romana Potonski most izkušene prozaistke Suzane Tratnik je svet večne študentke Jane v devetdesetih v Sloveniji, ki so jih zaznamovale politične spremembe in legitimizacije sovražnega govora do manjšin. Osrednja protagonistka in njene sopotnice kljub izobraženosti večinoma živijo na družbenem robu, Jana pa se sooča še z razpadom zveze. Ko si poskuša na novo osmisliti sedanjost, ji da obisk terapije misliti, da je tudi njeno življenje podobno potonskemu mostu, zasilno in začasno.

Etgar Keret: Polêti že! (LUD Literatura, 2020) Izraelec Etgar Keret je s kratkoprozno knjigo Še zadnja zgodba in konec že osvojil slovenske bralce, zdaj prihaja še Polêti že!. Gre za tematsko raznoliko delo, v katerem nastopajo bogatašinje, ki lansirajo aplikacijo za iskanje revnih oseb v okolici, tip, ki odkupuje rojstne dneve, par, ki je obseden s svojim psom, angeli, ki grabijo oblake, in podobni tiči, bralec pa bo ob spretnem doziranju dejstev na svoj račun prišel tudi zaradi sproščenega besedišča. Prevedla Julija Potrč Šavli.